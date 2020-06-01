紐約黑人染疫 為何死亡率較高？

美國群眾不滿黑人備受歧視，而引爆當初全國示威。其實在疫情之下，黑人同樣倍受威脅，重災區紐約市數據顯示，黑人染病後死亡的比例較其他種族都要高。

紐約市健康部門數據顯示，紐約市5大區中，曼哈頓每10萬人受感

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