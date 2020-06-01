紐約黑人染疫 為何死亡率較高？ 國際版 2020/06/01 分享： 美國群眾不滿黑人備受歧視，而引爆當初全國示威。其實在疫情之下，黑人同樣倍受威脅，重災區紐約市數據顯示，黑人染病後死亡的比例較其他種族都要高。 紐約市健康部門數據顯示，紐約市5大區中，曼哈頓每10萬人受感 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 美警涉殺黑人爆示威 專家憂釀新一波疫情 今日 美警涉殺黑人爆示威 專家憂釀新一波疫情 比利時王子違限聚令 派對後確診 今日 比利時王子違限聚令 派對後確診 印度病例飈 仍準備下周如期解封 今日 印度病例飈 仍準備下周如期解封 美押後G7峰會 冀商中國議題 今日 美押後G7峰會 冀商中國議題 最新專欄文章 更多 紐約市首階段復工 有何限制？ 2020/05/30 紐約市首階段復工 有何限制？ NBA覓場地 為何看中迪士尼？ 2020/05/29 NBA覓場地 為何看中迪士尼？ 美派錢 民眾使錢用途令人震驚？ 2020/05/28 美派錢 民眾使錢用途令人震驚？ 疫苗提升免疫反應 激發中和抗體 2020/05/27 疫苗提升免疫反應 激發中和抗體 迎旅客振經濟 歐洲怎部署？ 2020/05/27 迎旅客振經濟 歐洲怎部署？ 疫情 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入