6月21日網上直播 首個LINE FRIENDS瑜伽體驗日

抗疫期間唔少人心情鬱悶，公關姊妹同黛安分享，適逢6月21日係一年一度嘅國際瑜伽日兼父親節，主辦單位特別同LINE FRIENDS合作，舉辦全球首個《LINE FRIENDS YOGA DAY》嘅瑜伽體驗，等大家以瑜伽重拾正能量！今次瑜伽體驗將會喺21日下午4點半至5點45分舉行，由兩位NIKE星級瑜伽導師Delia Leung、Dominic Fan，帶埋可愛嘅Brown同Cony，一齊喺海港城「海運觀點」帶領睇緊直播嘅粉絲、瑜伽愛好者等體驗各種瑜伽動作，領略各種瑜伽式、呼吸法同冥想，一齊放鬆身心。

活動分專屬同免費公開體驗兩個直播時段，其中全球限量1,500個「LINE FRIENDS YOGA DAY限定Yogis Pass」名額，分Basic及Deluxe兩版本，成功報名認購除可獲專屬直播體驗通行證，仲會送限定單人瑜伽墊、瑜伽Brown毛公仔鎖匙扣等產品；Deluxe版本仲會加送雙人雙面瑜伽墊配上遊戲骰子㖭。

持有效嘅ICBC | LINE FRIENDS信用卡持卡人，即日可優先親身到3間指定LINE FRIENDS Store報名；6月2日起可在網上公開報名，每人最多限購每個版本兩個名額，額滿即止。

本文轉載自《晴報》

▲ 選購不同版本的Yogis pass可獲兩種款式的瑜伽墊。

▲ 成功報名專屬體驗可獲專屬直播體驗通行證。