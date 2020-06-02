正當人人都要做直播主賣貨時，當然危機也一樣湧現。有幾樣發展限制了這商業模式的未來，首先是它的經濟模式是否合理及能持久。

行內人語，對商家而言，由於給網紅播主的折扣和佣金入場費等太高了，只有消費者撿到便宜，當紅的直播主穩賺，但商家本身是否能帶動利潤並不保險，好多時候只能得到知名度。因為帶貨主抽佣，去到銷售額百分之十五至二十，直播主又要爭取所賣之物是全網最平，即是要壓價求售。這在高利潤產品如彩粧等商品而言較OK，但一賣零食或低毛利商品時，真是微利，甚至要賠本（當做宣傳）。

另外是當風頭火勢，愈多人參與，新鮮感與觀眾量下降。羅永浩早前首賣還可賣過億元（人民幣，下同），但最近一場只能賣數百萬元。現在第一直播主李佳琦則是已感壓力太大（天天直播），最近罕有地提出要停播幾天休息一下。

再來是負面新聞陸續浮出，像一場最終要騙投資者的資本運作。話說其中一位頭牌直播主，高調地跟一間上市公司合作，後者出盡力宣傳這帶貨女王的數據多漂亮，預計可帶動公司新一波營銷，繼而令其母公司股價急升。但實際上，當直播推出，數據發現，這播主只能帶來八百多萬元營業額，對企業貢獻有限。可是要留意是，當初期合作消息傳出股價大漲後，不少大數量持股者已悉數套現，也算典型的炒作手法，內地叫「割韭菜」。

直播賣貨毫無疑問是當今中國新經濟的風口，以至社會的流行現象。尤其對三、四綫城市審美情趣較低和更追求性價比的消費階層而言，它會成為一個繼續流傳的渠道，就如往日的電視直銷，但它確實不是一樣好看的東西。