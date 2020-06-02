「原來果汁也會有細菌，我還有幾枝存貨！」Bonnie呱呱叫道。

我好奇地問：「你也有買那些果汁嗎？」

「聽說那些果汁能有助排毒，早前同事說一起訂有優惠，便訂了半打。」她哭着臉說道。

「報道說，產品中含棒曲霉素，飲用後有機會出現腸胃不適等徵狀，倒不是達到你想排毒的目的嗎？」我揶揄她。

她立即咆哮地喊道：「豈有此理，還在挖苦我。你經常叮囑我必須吃水果，皮膚質素才會改善，我才乖乖聽你的話飲果汁。」

「我叫你吃水果，不是飲水果。」我立即糾正。

她反問：「這些冷壓果汁聲稱能保留養份，不是已經等同吃水果嗎？老實說，不便宜啊！」

「你付出的額外金錢，是冷壓技術加廣告費。雖然，冷壓果汁比傳統榨汁方法可保留較多營養，但總不比原個水果好！」我乘機向她補課。

但Bonnie仍堅持自己的想法：「飲果汁很方便啊！」

「方便總要付上點代價。通常一枝果汁，需用上多個生果造成，透過飲用果汁滿足吃水果的需求，容易攝取過多糖份，你要明白，攝取過多糖份，一樣會以脂肪的形態儲存體內，有增磅危機；另外，果汁的纖維量，一定比吃整個水果少，所以整個水果吃，排毒的功效較佳；進食原個水果，還帶給我們飽肚感，這是控制體重重要的一環。」我再詳細解說，希望能說服她。

「如果家有好像你的二十四孝爸爸，餐後切好水果給全家的話，我一定可以達到每日吃水果的習慣。」她眨眨眼說道。