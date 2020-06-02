泰國解封第3階段啟動 SPA戲院已重開 副刊版 2020/06/02 分享： 泰國的疫情有放緩迹象，雖然於5月31日確診增4例，但皆屬境外輸入。泰國疫情中心日前公布第3階段解封在6月1日起實施，並延長第2階段解封的商場營業時間至晚上9時。此外，全國宵禁時間也放寬為從晚上11時到 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 上網睇林布蘭《夜巡》 448億像素高清版 2020/05/30 上網睇林布蘭《夜巡》 448億像素高清版 半島推出「WE MEET AGAIN重逢．香江」計劃 2020/05/16 半島推出「WE MEET AGAIN重逢．香江」計劃 南美哥倫比亞航空申請破產保護令 已預訂機票可免費改期 2020/05/14 南美哥倫比亞航空申請破產保護令 已預訂機票可免費改期 迪士尼YouTube Channel播免費煙花騷 2020/05/13 迪士尼YouTube Channel播免費煙花騷 百年古樹節果決明 中環美利酒店綻放 2020/05/12 百年古樹節果決明 中環美利酒店綻放 疫情 餐廳 商場 學校 運動 泰國 運動 美容 健身 演唱會 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入