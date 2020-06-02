泰國解封第3階段啟動 SPA戲院已重開

泰國的疫情有放緩迹象，雖然於5月31日確診增4例，但皆屬境外輸入。泰國疫情中心日前公布第3階段解封在6月1日起實施，並延長第2階段解封的商場營業時間至晚上9時。此外，全國宵禁時間也放寬為從晚上11時到

...