居家抗疫近視增 兒童護眼勿忽略

港大一項研究顯示，本地兒童的近視幼齡化與父母缺乏認知有關。新冠疫情下學童在家時間更多，亦恐加劇近視問題，家長需注意教導孩子護眼之道。

港大：小學生近視比率達37.7%

港大醫學院眼科學系團隊發現，本港小學生近視比率平均高達37.7%，比率隨年齡顯著增長，惟僅23.6%父母知道孩子有近視，又只有19.8%的近視學生正在佩戴眼鏡。家長亦對近視問題存在誤解，例如以為讓孩子戴眼鏡會增加近視加深的速度。

港大學者強調，兒童視力問題若未及時矯正，會導致視力變差，年幼兒童近視更或引發日後弱視。

疫下改網上授課 損兒童視覺

香港眼科視光師學會亦曾表示，近視加深至600度以上，長大後患上不同眼疾的風險大增，例如患青光眼的風險是無近視人士的4.6倍；而日後接受激光手術雖可令近視患者毋須再佩戴眼鏡，但因眼球早已變形，患嚴重眼疾的風險並不能減少。

新冠肺炎疫情對兒童近視率的影響亦不容忽視，台灣一項統計指，今年6至15歲學童配鏡人數比去年同期大增約6成。美國密歇根大學公共衞生學院指，全球各地學校被迫讓學生在家中網上上課，導致屏幕時間大增，社交隔離措施亦令家長更縱容他們使用電子屏幕產品；再加上戶外活動時間減少，會損害兒童視覺及增患近視風險。

密歇根大學學者表示，長時間近距離閱讀或使用電子屏幕（例如眼睛與書本或屏幕距離不足20厘米）是近視加深的一大元兇。而最簡單的預防近視方法或是進行戶外活動，學者引述中國一項研究指，學童每日校內戶外活動時間增加40分鐘，足以減少6歲學童在未來3年內患近視的風險。

護眼貼士 戶外活動定期驗眼

港大學者建議，家長應避免學生長時間連續使用電子產品，以免眼睛疲勞，更應定期驗眼、並在有需要時及早佩戴眼鏡。美國眼科醫學會亦在疫情期間提供多項護眼貼士，例如20/20定律（每近距離工作20分鐘便休息20秒）、並讓眼球與電子屏幕保持18至24英寸距離。

本港疫情漸緩和，本地家長除平時注意子女屏幕時間及使用方法，更可在合適情況下多帶他們外出行山或郊遊，護眼之餘亦能紓緩身心壓力。

▲ 有學者認為，兒童視力問題若未及時矯正，會導致視力變差，年幼兒童近視更或引發日後弱視的問題。（資料圖片）