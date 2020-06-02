嚴防美國金融突襲 中港應未雨綢繆

港區國安法實施，外界有認為美國對港或中國內地的終極制裁之一，就是對兩地發動金融戰爭。雖然此舉可能性較小，但下文將以美國曾向伊朗發動的金融戰爭為例，探索若然美國向中港發動金融戰爭，會採取甚麼方式及途徑，中國內地和香港又應如何防備。

美國對伊朗的戰爭早已開始，這場戰爭發生在大部分民眾看不見、摸不着的金融領域。由美國政府、華爾街及美元所構建的美國金融武器，通過切斷伊朗的資金鏈條，以及限制伊朗使用美元，早已重創伊朗的經濟和民生，目的是引發伊朗政治不穩，甚至顛覆其政權。

對伊朗石油禁運 切斷資金鏈

美國首先對伊朗發動的金融攻勢，是切斷伊朗的資金鏈條。眾所周知，出口石油是伊朗的主要經濟收入來源，過往歐美國家雖然對伊朗實施石油禁運，但伊朗依然可以通過偷運石油給他國的方式獲取收入。但由於世界的石油貿易都是以美元結算，且交易結算必須通過在華爾街的貨幣中心銀行（Money Centre Bank，借貸對象為政府、機構和其他銀行，而非消費者的國際大銀行）、紐約聯邦儲備銀行來完成。因此，伊朗任何與石油交易有關的信息，對美國是毫無隱私可言。

美國總統特朗普決定出動金融武器對付伊朗後，美國政府在2018年上半年已要求貨幣中心銀行、紐約聯邦儲備銀行「拒絕與伊朗進行交易結算」，否則將禁止這些銀行在美國開展業務。美國一聲令下，各大銀行自然要配合。這是因為在世界金融體系仍由美國主導的今天，國際性銀行能否繼續在美國展開業務，是關係到生死存亡的。

次輪金融戰 SWIFT封鎖禁用美元

此舉隨即令伊朗原油出口降低了超過80%，切斷了伊朗大部分的資金鏈。這對伊朗的政府預算帶來極大衝擊，因伊朗原油儲量佔全球石油儲量約10%，政府超過40%財政支出是經由原油而獲得龐大資金，伊朗的經濟嚴重依賴石油工業。

美國緊接着於2018年11月對伊朗發動第二輪金融戰，財政部當時公開警告環球銀行間金融通訊協會（SWIFT），不要再向受制裁的伊朗銀行、金融機構提供服務，否則就連SWIFT也要受罰。美國此舉，是為了限制伊朗使用美元。

伊朗GDP負增長4.9% 政經不穩

由於全球當前有超過1萬間、來自200多個不同國家的銀行接入SWIFT的系統，這個資金結算系統覆蓋了全球大部分以美元計價的跨境交易，伊朗的銀行、金融機構遭SWIFT封鎖，便不能透過系統滙出或者收取美元，不但限制了伊朗使用美元，還間接剝奪了伊朗參與以美元為主體的國際貿易的權利，從而重創伊朗經濟。

在這一輪的金融武器打擊下，在外貿領域，伊朗因進出口商已無法收到美元，國內產品難以進出口，在伊朗國內，外滙市場則因此受到極大衝擊，由於對伊朗貨幣里亞爾缺乏信心，在國際炒家的推波助瀾之下，不但導致大量資金外逃，也令在伊朗的外資企業、民眾瘋狂搶購外滙避險，導致里亞爾兌美元急劇貶值，為伊朗帶嚴重通貨膨脹，物價大幅上升，民眾實際收入和購買能力不斷下滑，加上伊朗國內因美國制裁導致嚴重的失業率，大多數伊朗民眾生活日益困難，更對伊朗政府產生強烈不滿。

公開數據顯示，美國的金融戰已重創伊朗經濟，伊朗GDP增速在2017年約為5%，2018年則急滑至負增長4.9%，國際貨幣基金組織預測2019年伊朗的GDP將負增長9.5%。

美國如決定對他國發動金融戰，主要的「套路」是，要麼在輿論上唱衰該國，要麼在該國周邊引發紛爭，令局勢不穩，然後誘導更多資本從該國外逃，導致該國貨幣滙率大跌，達到擾亂該國社會穩定、經濟穩定的目的。

與此同時，美國政府通過切斷資金鏈，乃至禁止使用美元，從而破壞該國的金融市場。遭受金融攻擊的國家，由於社會、經濟和金融市場全方位遭受打擊，極易引發政治不穩，甚至政府倒台。

特朗普不排除突襲 中港要嚴防

正如美國前國務卿基辛格曾說「控制了貨幣，就能控制全世界的經濟。」美國對於通過美元作為「金融武器」襲擊他國，已非常嫺熟，如未來為了總統選舉的需要，特朗普政府不排除對華製造突發性危機，如一方面可在大宗商品市場，針對中國需要長期、大量進口的商品，拉抬如石油、糧食等大宗商品價格，消耗中國的外儲，打擊中國人民幣滙率。另方面，則通過人民幣貶值、外資大量撤退之機，進一步攻擊中國的股市、樓市和貨幣，從而破壞中國金融市場的穩定。

面對有可能發生的特朗普咄咄逼人的金融攻勢，中國中央政府以及香港特區政府應高度警惕，嚴密關注金融領域，以及加強監管，未雨綢繆，防止出現系統性的金融危機。

長遠而言，也只有經得起，扛得住美國的金融戰爭，中國才能有機會進一步縮小中美之間的金融差距，打破美國全面遏制中國的企圖。

▲ 面對有可能發生的金融攻勢，中港應高度警惕，嚴密關注金融領域，以及加強監管，未雨綢繆，防止出現系統性的金融危機。（資料圖片）