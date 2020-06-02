日企改革續在家工作 Hitachi補貼員工開支 行政人員版 2020/06/02 分享： 擁有「社畜文化」稱號的日本，當地政府近年積極鼓勵企業靈活工作。而在新冠肺炎疫情影響下，成功推動工作方式改革。 日本電機製造商日立製作所（Hitachi）上周宣布，就算新冠肺炎疫情告一段落後，3.3萬名員 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 為收件者一家祈禱 送貨司機送暖獲讚 2020/06/01 為收件者一家祈禱 送貨司機送暖獲讚 前御廚化身KOL 爆英王室飲食習慣 2020/05/29 前御廚化身KOL 爆英王室飲食習慣 Google辦公室擬7月重開 惟多數員工續在家工作 2020/05/28 Google辦公室擬7月重開 惟多數員工續在家工作 紐總理倡4天工作 促進消費加快復甦 2020/05/27 紐總理倡4天工作 促進消費加快復甦 芬蘭「全民基本收入」 提升國民心理健康 2020/05/26 芬蘭「全民基本收入」 提升國民心理健康 職場文化 商業 日本 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 肺炎 在家工作 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入