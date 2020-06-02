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日企改革續在家工作 Hitachi補貼員工開支

行政人員版 2020/06/02

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擁有「社畜文化」稱號的日本，當地政府近年積極鼓勵企業靈活工作。而在新冠肺炎疫情影響下，成功推動工作方式改革。

日本電機製造商日立製作所（Hitachi）上周宣布，就算新冠肺炎疫情告一段落後，3.3萬名員

...

欄名 : Good Job Insight

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