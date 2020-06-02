美國疫暴「雙煞臨門」 特朗普瘋了

美國進入了多事之秋，當疫情持續及經濟沉陷之際，又爆發示威及暴亂。但特朗普卻未有集中精力於先把自己的事情辦好，反而去進一步挑釁中國，令美國深處外憂內患中。這是個對中美兩國及全世界均十分危險的狀況，值得關注。

特抗疫匪夷所思 恐引次輪爆發

美國疫情雖有見頂稍回之勢，但形勢依然嚴峻，到5月尾日均新增確診及死亡人數仍分別達2萬及1千。總確診及死亡數則分別突破170萬及10萬。

特朗普曾說如死人少於10萬便算做得好，現在他必感失望。他的抗疫表現確匪夷所思：除叫人服用消毒劑，擅吃世衞連試驗也叫停的高危藥物，和在公開場合不戴口罩外，還說美國疫情世界第一是「榮譽」；醫護人員大量感染是「美好」，如戰士衝向敵人！簡直是徹底瘋了。

目前特朗普正全力推動解禁及恢復經濟活動，支持各地要求解禁的示威者，恐怕會引來第二浪爆發。經濟第一或健康第一的矛盾正激化，特朗普的反科學取態經常與專家意見相左。

警殺黑人爆民怨 揭深層矛盾

日前美國白人警察跪殺黑人事件，引起了多個城市的示威及暴亂，當局出動了30萬憲兵並在多處實施宵禁。示威浪潮且還開始國際化：英國及加拿大亦有示威支持美國的示威人士。事件其實是長期累積的民怨及深層矛盾被引爆，一直存在的種族不和及貧富懸殊等社會矛盾，在特朗普任內，特別是疫情中進一步激化，爆發只是等待點火的遲早問題。經濟沉陷很容易觸發社會危機，何況這次沉陷非比一般而是直逼上世紀大蕭條。這樣很易形成政社經問題惡性互動的綜合危機。

無疑黑人在疫情中受創尤深，新冠肺炎死者佔22%以上，但他們佔整體人口只是12.5%，在失業大軍中同樣是黑人比重偏高。大批黑人上街殊非意外，但特朗普對事件背後的矛盾不去了解紓緩，只知大舉鎮壓，要調配軍隊介入，還要求軍警夠兇狠要開槍，還要出動「兇惡的狗」及「犀利武器」等。難怪Twitter批他「美化暴力」，更有州長叫他小心言詞以免火上加油。

事實上已出現了裝甲車及騎警衝向人群的火辣場面。

今年來香港要面對「疫暴雙煞」的嚴峻形勢，甚為少見，西方人士曾隔岸觀火說三道四幸災樂禍，佩洛西更聲言香港動亂是「一道美麗風景綫」。誰不知數月後，美國同樣要面對「疫暴雙煞」，佩洛西可在家門前觀看「美麗風景綫」了。而香港「雙煞」相比美國的可謂小巫見大巫，香港暴亂雙方比美國的「斯文」得多。在港區國安法出台後，相信暴亂也將受抑制，香港疫情也隨內地的有效控制而受控。

美式「雙煞」的前景為何，尚待觀察，但至此其抗疫鎮暴表現，尤其是特朗普的言行確令人眼界大開，超級大國及世界「一哥」果然不是浪得虛名。

「甩鍋」中國制裁香港 鬥爭升級

正當「雙煞」臨門之際，美國未着重先把自己的事情辦好，卻去加大挑釁中國力度。抗疫失誤「甩鍋」中國，已是眾所周知，稍感意外者是美式創意仍未能把暴動與中國扯上關係，雖然「甩鍋」試圖已有多個「目標」，包括「外國勢力」、極左分子及跨州破壞等。

近日美國打壓中國招式層出不窮，但最為關鍵者是借「香港人權法」機制及以「港區國安法」為藉口，前所未有地制裁香港，包括撤銷對港各種政策優待。這是中美新冷戰的重要轉折點。將把鬥爭推上新台階。之前的關稅戰、技術戰、金融戰以及其他各種禁制交往措施，都屬促使雙邊關係脫鈎的政策範疇，制裁香港在性質上卻根本不同。這是由美國立法在中國執行的新模式，涉及中國主權的核心利益，可說是一種「法理侵略」，並通過在港漢奸為內應，和拉攏盟友（已有英澳加參與成為四國反華聯盟）來擴大對華施壓。

在關稅戰等問題上，中國還有妥協餘地，但涉及主權則沒有，否則便等於再次割讓香港。看來習近平將如鄧小平所說的「不做李鴻章第二」。

鷹派圖轉移視綫 恐對華熱戰攬炒

中美修昔底德鬥爭更趨激烈已無懸念，尤須注意者是特朗普及其背後的極端反華鷹派，在內患深重之時，將更想借對外戰爭來轉移視綫，筆者已提出當特朗普等人絕望之時，將發動「攬炒型」對華熱戰（本版5月20日文《美國鷹派最後一擊．開戰風險增》，隨着近日美國國內情況惡化，出現戰爭的危險正與日俱增。看到特朗普抗疫鎮暴的瘋態時，將明白開啟戰端對他來說不必三思。

▲ 美國白人警察跪殺黑人事件，引起多個城市的示威及暴亂，事件其實是長期累積的民怨及深層矛盾。（法新社圖片）