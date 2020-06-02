行會今拍板 公務員疫下凍薪？ 華員會看淡後市 倡凍薪3年 政治版 2020/06/02 分享： 疫情下各行業大受打擊，據悉，行政會議今天將拍板，公務員凍薪以共度時艱。消息人士指，華員會凍薪3年的建議，除笨有精，因明年的薪酬趨勢調查結果必然惡劣，定是大幅減薪。 消息人士表示，最大的公務員工會華員會， ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 財司：毋須就立法 檢討今年GDP預測 今日 財司：毋須就立法 檢討今年GDP預測 最新專欄文章 更多 中美博弈「外圍賽」 港府早有準備 2020/06/01 中美博弈「外圍賽」 港府早有準備 美威脅撤特殊待遇 中央港府怎評估？ 2020/05/29 美威脅撤特殊待遇 中央港府怎評估？ 美倘出手制裁 對港衝擊有多大？ 2020/05/28 美倘出手制裁 對港衝擊有多大？ 國歌法今二讀 港區國安法前哨戰 2020/05/27 國歌法今二讀 港區國安法前哨戰 京挺港解深層次問題 提供土地？ 2020/05/26 京挺港解深層次問題 提供土地？ 傅流螢 疫情 新冠肺炎 香港 肺炎 政治 通脹 紀律部隊 行政會議 薪酬待遇 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入