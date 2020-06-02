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行會今拍板 公務員疫下凍薪？

華員會看淡後市 倡凍薪3年

政治版 2020/06/02

分享：

疫情下各行業大受打擊，據悉，行政會議今天將拍板，公務員凍薪以共度時艱。消息人士指，華員會凍薪3年的建議，除笨有精，因明年的薪酬趨勢調查結果必然惡劣，定是大幅減薪。

消息人士表示，最大的公務員工會華員會，

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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