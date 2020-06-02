疫情下各行業大受打擊，據悉，行政會議今天將拍板，公務員凍薪以共度時艱。消息人士指，華員會凍薪3年的建議，除笨有精，因明年的薪酬趨勢調查結果必然惡劣，定是大幅減薪。

消息人士表示，最大的公務員工會華員會，

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