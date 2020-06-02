透視放惡犬總統 特朗普束手無策

美國爆發半世紀以來最嚴重示威暴動，因處理新冠疫情節節失當，在醫療、經濟上已受重挫的總統特朗普，連社會議題亦恐輸給民主黨對手拜登。好戰丶信口雌黃並慣用仗勢向對手極限施壓的特朗普，其惡劣領袖特質的問題再次表露無遺，要扳回民望劣勢，相信難度不小。

特躲白宮地堡 上網煽風點火

非裔美國人弗洛伊德疑被警察跪頸至死，令全美燃起1968年以來，最嚴重的種族動盪和暴力內亂，至少75個城市出現示威，逾40市須宵禁，超過4,400人被捕。

美國人翹首期待總統發表演講，撫平傷口、呼籲團結，特朗普卻躲進白宮地堡近1小時，有匿名高級幕僚解釋，那是因為他既沒新東西可發表，也沒確切政策或行動能公布。

即使於上世紀民權運動取勝，黑人及有色人種仍然無法克服美國的制度歧視，近日亦最受新冠肺炎以至經濟衝擊，他們的死亡及深陷經濟困境的數目最多，積累已久的民憤今次大爆發，亦是美國一貫的深層次矛盾，更獲環球名人和企業如Amazon、YouTube等聲援。

然而，特朗普只管於Twitter煽風點火，高呼「法律和秩序」，揚言派惡犬應對衝擊白宮者，甚至威脅動用軍隊的無限力量，連參議院唯一黑人黨友都直指其推文毫無建樹。那跟拜登於社媒貼出向黑人單腳下跪的照片，呼籲同胞好好應對傷痛、憤怒或疲憊，可謂大異其趣。

事實上，無論是新冠肺炎抑或新近的示威暴力騷亂，在在凸顯特朗普作為一國領袖的無能，只會打「開口牌」，大放厥詞，但卻缺乏實質的管治能力，可說是「無為」（無所作為）而治，束手無策。

非裔素來是美國民主黨最重要票倉，曾任奧巴馬副手的拜登進一步繼承了黑人支持，助他扭轉參選總統早期劣勢，順利在黨內跑出。全國示威爆發後，弗洛伊德弟弟菲洛尼斯指斥特朗普曾匆匆來電，卻短促得沒時間讓他說話；跟拜登反而能夠詳談。

拜登形勢大好 惟美反華將如昔

據有線新聞網絡（CNN）分析，拜登是歷來最有優勢的總統挑戰者之一。他於最新民調領先特朗普的優勢擴至10百分點，5月逾40個全國民調更全勝，上次有同樣強勢挑戰者已要數回1976年勝選的卡特；特朗普的民意淨值現為負8點，過去僅80年卡特、92年老布殊曾有相似劣勢，均敗走告終。

雖然CNN認為拜登正面對的大量抹黑攻勢似乎難收果效，但難保特朗普不能照辦煮碗，再靠煽動低學歷白人基層核心支持者跑出，令自由派媒體再跌一次眼鏡。

不過，11月美國總統大選，無論是特朗普可以連任，抑或拜登可入主白宮，相信也難改華府反華的氛圍，美國不斷造勢，已經認定中國是最大威脅的對手，因此仍將會不斷打壓及妖魔化中國，以此作為行之有效可打的牌。

責任編輯：劉婉雯