全港商場減價搶客 購物祭大抽獎任你掃各出奇謀

暑假就快到喇，黛安知道各大商場開始做推廣，優惠非常吸引，大家留意有無心水產品啱買喇！上水廣場嘅Shopping Fever購物祭已經正式開鑼，聯乘超過80個美粧、家電等品牌，推出激筍低至1折和「1折換購賞」優惠，只要買滿$1萬，就可以用1折換購iPhone 11（256GB），折實只需$730，好吸引呀！而往年非常受歡迎嘅「百萬福袋大激賞」，今年都會送出超過總值$150萬禮品。

另外，將軍澳商場TKO Spot和TKO Gateway亦會一齊推出「郁多啲賞多啲」，一抽必中大抽獎，即日起至6月14日，只要以電子貨幣消費滿$200，就可以憑即日發票參加抽獎遊戲1次，獎品多達15,100份，頭獎可以喺全港最大嘅Decathlon參與「1分鐘任你掃」，免費狂掃心水運動用品。

黛安平日都有去開新城市廣場行街，即日起The Point by SHKP會員喺商場以單一電子貨幣消費滿$100，即可享一程九巴車費回贈優惠，同時賺埋會員積分。會員由即日起至6月30日，消費滿$2,500即賞高達20%全數回贈㖭。

本文轉載自《晴報》

▲ 各大商場出招吸客，實有一樣啱你心水。