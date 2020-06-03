人體結構精妙，複雜的骨骼肌肉系統外，亦有精細的神經綫能穿插其中，接收外界環境的信息。大腦及神經綫亦能產生及傳送肌肉收縮的指令，控制肢體動作或反應。上肢正中神經綫穿越手腕腕管隧道狀結構，支配拇指運動，同時接收拇指、食指及中指感覺信息。假若腕管收窄或腕管內內容物增生，腕管內壓增加，可引致正中神經受壓，導致腕管綜合症。

腕管外形有如紅磚搭砌而成的穩定結構，弓狀手腕由8塊腕骨相連成，其上由橫向狀韌帶覆蓋，恰如其分形成一管狀構造，保護通過其中的神經及肌腱。這結構日復運作，十分穩定，但假若腕管內水腫，或腕管結構不完整，例如腕骨折或腕骨間關節增生，則壓迫神經綫產生炎症。

腕管綜合症症狀包括手拇指、食指及中指痺痛，拇指外展無力，拇指尾指併合動作乏力，更甚者晚上因腕指疼痛而醒。若問題遷延日久，可見手拇指肌肉萎縮，兩手比較下可明顯發現大魚際處肌肉縮小變平。不少患者皆主訴手腕手指半夜麻痺痛醒，手握物無力。

臨床診斷，要考慮痺痛範圍，拇指肌力減弱情況，腕前或後屈姿勢亦可引發痺痛，這皆特點可幫助診斷病症，但若能配合西醫的神經傳導測試，則能更準確地診斷腕管綜合症。而頑固性的腕管綜合症，是要進一步的查究病因，了解導致管內容積減細而腕管增壓例成因，如是否因關節退化造成，或是否神經綫自身炎症所致，誘因會否因內科糖尿或頸椎病等，引起正中神經發炎，繼而能針對病因治療。

綜觀前文所言，除治療腕管綜合症症狀外，亦要解決神經發炎原因。物理治療消炎治療及運動，一般能改善因退化、勞損或頸椎病所致病症。但對於頑強症狀，則須考慮會否內科疾病或風濕病科因素致病，而必要時亦要西醫介入以解壓手術處理。所以，腕管綜合症可單純手腕結構問題所致，亦可因內科或頸椎疾病引起，治療應先釐清病位病因。如對以上內容有問題，請向有相關經驗的醫療人員查詢。

▲ 腕管綜合症（iStockphoto圖片）