終於離城去杭州，公路上聽到一個朋友的經歷。說因是外地車牌，過收費站上了公路不久，就收到警察來電，直問他們要開到哪裏？在哪個公路出閘口下來？表示到時會有警察去同他們登記。

所以得出了監察交通出行的流程，一入收費公路，甚麼車牌都會被後台過一遍，可能有風險的會被盯着（來自敏感省份的），後台會立即知道車主身份，聯絡本人。不是車牌主本人開車的話，相信也會追蹤到誰在開車。

一下公路在收費站旁，一早有警車等着。警察走一下流程：幾個人？每人的身份證？問清目的地是哪？如果是酒店，之後會和酒店核實（早上會再打電話來問住的是否和昨晚說的一樣）。健康碼方面，各人把手機上支付寶的健康碼功能轉換到杭州地區，輸入後，會因應手機主之前的紀錄，得出一個紅黃或綠的二維碼。一切搞妥，方可繼續開車（紅或黃碼就不能繼續行程了）。

後來聽到杭州朋友說，杭州因是阿里巴巴地頭，大數據及數碼認證等新科技應用得最快。說杭州已開始下一階段的試驗，是健康碼的常規化及擴大化。現在只有紅黃綠三色，但未來在研究用漸變色，即綠至紅兩盡頭光譜中，用者會顯示自己有多偏紅還是偏綠。它記錄的不僅是出行或病情接觸史，而是包括一應健康有關的統計，諸如每天步行狀況、抽煙、飲酒量，甚至睡眠時間等，目的是記錄清楚一個人的基本生活健康情況，方便用以就醫及保健（不過抽煙飲酒睡眠時間等其實好難準確記錄，除非手機變成有內置測這些數據的功能，而非靠自己填資料）。

是否過了頭？所以還未說會全部實施，不過通過大數據來記錄一個人的身體狀況，發展確係迫在眉睫。