若以前未注意過網上私隱問題的話，現在要注意了。因為天下間實在有我們正常人想不到的邪惡人、變態人、無聊人，因為各種原因，在網上竊取和竊聽他人資料。近日為了保護自己的網上私隱，我用上VPN（Virtual Private Network／虛擬私人網絡），所選的是最受港人歡迎的VPN，首先它非來自令人不安的地區，其次是它屬於military-grade security（軍事級別安全），每個月只付少少費用，買個防止邪惡／變態／無聊人緊盯的安心。

不知大家有沒有以下經驗？我和很多朋友都試過：我們跟人談話時，提過某些名詞／品牌，然後打開手機，就看到剛才提到那些東西的廣告。

真實經歷一則：我是特別留意人家的骨架、氣色和精神狀態的。有次吃飯時，跟朋友說，脊骨有點寒背了，近排可好？朋友說了點近況，然後問我可有脊醫介紹？後來，我們又說點別的，然後各自再看放在旁邊的手機時，都發現分別在我倆的手機第一個彈出的廣告，就是脊醫廣告。

很多朋友也有類似經驗，我沒法證明我們的電話是否正在偷聽我們的對話，若有跟我一樣不喜歡二十四小時給人盯着或聽着的朋友，就要把手機AI話音指示的輔助功能關掉（iPhone是「聆聽喂Siri」；Android機是「OK Google」，只消到「設定」處理便可）。

另外，一些手機應用程式，如Facebook，亦會用手機的咪去收音或錄音，不喜歡的話，亦可到「設定」關掉那個授權它用咪存取資料的權限。一些來自令人不放心／不知名地方的應用程式，我也統統刪掉，無謂令躲在黑暗的人有機可乘。現在世途兇險，正常人想不到的，異常人統統想得出兼做得出來，在邪惡世代，要好好保護自己。