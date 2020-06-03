制裁港區國安法 美無理無利無力

「港區國安立法」引起美國強烈反對，特朗普聲稱香港「自治不再」，「不值得享有美國賦予的特殊待遇」，更威脅要「重新審查香港的特殊待遇」，「制裁中國」，令「香港國際金融中心不保」。可是，事實答案並非特朗普所言。

中美英澳門 國安法助吸外資

一、美國的「制裁」邏輯荒唐，別有用心。香港自1997年回歸中國後，成為中國的一個特別行政區，實行一國兩制。港區國安立法是中國內政，外界無權干預。且國安與國防、外交一樣，涉國家整體核心利益，理應屬中央事權，這在國際上是通例。美國的國安法亦由國會制定。因此，美國此次提出制裁中國，完全是雙重標準和別有用心。

關於國安立法令香港「自治不再」，從而「國際金融中心不保」的言論，更是腦子進水之說。香港國際金融中心的發展，是以國家經濟發展為基礎發展起來的，國泰才能民安，國安只會令香港國際金融中心更加鞏固。

從世界各國實際情況來看，美國訂立了與國安相關的法規多達20多項，紐約一直是世界第一大國際金融中心。英國同樣訂有多個與國安相關法規，倫敦作為國際金融中心的地位始終未變。中國1993年就頒布了「國安法」，由於社會穩定，外資（包括美資）不斷加碼湧入內地，經濟持續高速增長。澳門2009年就頒布了基本法23條立法，之後美國資本照樣大舉投資澳門。

事實證明，美國所稱港區國安立法會削奪「港人自由」、「香港自治不再」、「香港國際金融中心地位不保」之說的邏輯是混亂荒唐的。

美國制裁牌 象徵意義大於實際

二、美國「制裁」影響有限。美國對華制裁並非單獨事件，而是其一系列遏制中國崛起戰略中的一步棋子。中國人大這次突如其來的出牌，打亂了美國在本港從事顛覆、滲透活動的步驟。其實，針對港區國安立法，美國除了惱羞成怒之外，可以打的制裁牌並不多，影響也極其有限。

（1）去年底簽署的中美第一階段貿易協議正在執行中，在特朗普眼裏，這是他今屆大選最拿得出手向其選民交代的「戰利品」之一，絕不可以有任何閃失。另，在美港貿易中，美國一直保持順差，過去5年每年約有260至350億美元貿易順差，是美國最大海外貿易順差來源地。而香港本地產品出口美國每年僅5億美元，微不足道。美國取消香港特別關稅區的象徵意義大於實際意義，並不會為美國帶來多少實惠，對香港的負面影響也有限。

美若衝擊聯滙 美國債被拋售

（2）從金融市場方面看，美國已限制國民退休金購買中國股票，對於私人機構和個人資本的投資，白宮恐難規管。目前港股價格低於歷史平均水平，也低於絕大部分歐美股市。白宮想要阻止美國私人企業和個人資金投資港股幾無可能。中概股回歸，以及大灣區金融30條，將進一步激活香港金融市場。

（3）美國企業以香港作為跳板，投資內地和亞太企業，並以香港作為其亞太區總部。目前美國在港的亞太區總部企業290家，另有434家地區辦事處，以及627家當地辦事處，美在港就業和生活人員達8.5萬。亞太經濟對世界貢獻日益加大，美國企業必將繼續投資內地和亞太地區，這些企業機構和人員很難撤離香港。

（4）關於美國限制高科技出口香港。目前香港除了幾所大學和部分科研機構之外，並無具競爭力的高科技產業。香港大學和科研機構的許多學術成果和專利，都是面向全世界發布和交流，其中包括美國。美國的高科技產業是其中重要的受益者。禁止美港高端科技交流，或許對美國的損失大於內地。

（5）港元聯繫滙率制度。在當前聯繫滙率制度之下，美元流入香港後會兌換成港元，金管局通過銀行系統買進美元，投放港元。金管局再將收入的美元投資美元資產，其中包括購買美國國債。如果美國肆意衝擊聯滙制度，其結果一方面不會成功，另一方面會造成大量美元從聯滙制度中溢出，首當其衝的是美國國債會被拋售，不利於特朗普選情，他不應該選此策。

美顛覆中國成本增 難怪惱怒

三、美國「帶病」制裁中國。美國對港區國安立法之所以如此惱怒，有多方面原因。首先，美國在香港長期組織和經營的亂港反中勢力眼看將遭受「國安法」嚴厲打擊。這就意味着美國今後在香港開展滲透、破壞、顛覆活動的成本將大大增加，而成功機率大大減少，長期苦心經營功虧一簣。

其次，中美近幾年較量中，美國接連受挫。例如美國挑起的中美貿易戰剛簽完首階段協議，尚未來得及執行，就遇上新冠疫情。科技戰中美國以傾國之力打壓華為，然華為愈戰愈勇，倒是美國相關企業叫苦連天，一再要求白宮網開一面。

第三，明明「內部情報」稱新冠病毒是針對黃種人的，怎麼一轉眼成針對美國人了。美國佔世界人口4%，確診人數卻佔全世界30%，死亡人數佔全世界29%，疫情造成美國失業人數高達4,000多萬，成為特朗普的一個心病。

暴亂令特焦慮 打壓力不從心

第四，美國警察偏偏火上澆油，關鍵時刻在光天化日下令疑犯（有色人種）遭跪頸致死，引發美國大規模暴亂。美國政府本該通過對話來平息暴亂，但特朗普情急之下向警察喊話「可以開槍」。此話一出，美國各大城市頓時火光熊熊，各大超市一搶而空，令美國出現「一道靚麗風景綫」。這場突如其來的暴亂令特朗普焦慮雪上加霜。

總之，美國對全國人大推動港區國安立法深感惱怒，欲加之罪，卻失理據；欲施制裁，卻恐得不償失；欲遏制中國，卻又因國內問題纏身，力不從心。

▲ 美國對港區國安立法深感惱怒，欲加之罪失理據；欲施制裁恐得不償失；欲遏制中國，卻又因國內種族示威騷亂纏身（圖），力不從心。 （法新社資料圖片）