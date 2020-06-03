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網易IPO大熱 有望延續阿里佳績？

評．析．天下版 2020/06/03

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阿里巴巴（09988）來港上市逾半年後，新一輪中概股回流潮再上演，由網易（新上市編號：09999）揭序幕昨開始招股。中概股回流成為港股焦點，市場情緒普遍樂觀，寄望網易來港第二上市後，延續阿里來港後股價

...

撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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