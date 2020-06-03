網易IPO大熱 有望延續阿里佳績？ 評．析．天下版 2020/06/03 分享： 阿里巴巴（09988）來港上市逾半年後，新一輪中概股回流潮再上演，由網易（新上市編號：09999）揭序幕昨開始招股。中概股回流成為港股焦點，市場情緒普遍樂觀，寄望網易來港第二上市後，延續阿里來港後股價 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 港股挾淡倉急彈 雨過天未晴 2020/06/02 港股挾淡倉急彈 雨過天未晴 交易講場 - 美國制裁香港有哪幾招？ 2020/06/01 美國制裁香港有哪幾招？ 交易講場 - 北水持續湧港 港股重要支持 2020/05/30 北水持續湧港 港股重要支持 交易講場 - 資金外流憂慮未現 狙擊港元未成氣候 2020/05/29 資金外流憂慮未現 狙擊港元未成氣候 交易講場 - 欠租禁收舖難跟海外 政府仍須介入 2020/05/28 欠租禁收舖難跟海外 政府仍須介入 第二上市 IPO 網易（美：NTES） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 市盈率 美元 美股 人民幣 買入 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入