現金播毒溫床 電子支付疫境受捧

新冠疫情下，現金支付的安全性受到質疑，令電子支付在本港更為人接受。但要鼓勵商戶再進一步無現金化，或仍需各平台推優惠作誘因。

電子錢包用戶 疫市反升

八達通公司昨日宣布，正式在iPhone及Apple Watch的Apple Pay支援加入八達通，卡內登記優惠、交通工具月票及積分等都可轉移到智能手機或手錶上。

Samsung Pay亦在本港提供Smart Octopus，可用於今年推出的Galaxy S20系列5G手機，只要手機在手，即可乘坐公共交通、購物、繳費及出入屋苑門禁系統。

新冠疫情相信可為本港電子支付發展帶來契機，電子錢包Alipay HK指今年2月透過平台繳付電費及煤氣費等的用量，較去年12月錄得雙位數升幅，整體活躍用戶人數達50萬，部分食肆逾5成生意來自手機支付外賣。八達通的O! ePay好易畀電子錢包的用量，亦分別在今年1月及2月錄得20%及30%的增幅。

接觸現金後 世衞籲盡快洗手

現金如硬幣及紙幣因經多人之手，會否增加傳染病毒風險？澳洲昆士蘭大學學者指，新冠病毒可在不銹鋼及塑膠等堅硬平面存留最多72小時。但美國華盛頓大學教授Marilyn Roberts表示，透過現金傳播病毒的風險較低，除非在接觸病毒後直接觸碰眼、鼻及口部，世衞強調接觸現金後應盡快洗手。

相比現金支付，電子支付的零接觸特點在疫情下，或較能令人放心。世衞曾表示，病毒有機會透過現金散播，建議各國轉用零接觸支付方式。沙特阿拉伯因此在今年4月要求當地所有實體商店在5月10日前，為顧客提供電子支付選項，旨在減少接觸現金。

商戶無現金化 推優惠添誘因

在本港，八達通在疫情期間已為街市檔主引入商用版應用程式，幫助小店接受電子支付。商戶毋須安裝八達通讀卡器，檔主透過手機接收款項即可，且截至今年6月底更可獲豁免首半年費用。

本地電子支付若要持續推廣，平台或可提供更多優惠，鼓勵商戶採納，讓市民消費過程更安全及便捷。

▲ 新冠肺炎疫情下，為減低感染病毒的風險，使用電子支付的人數大增。（資料圖片）