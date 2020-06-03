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美童發明紙牌遊戲 搖身變百萬富翁

行政人員版 2020/06/03

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留家抗疫成為不少人的日常，同時亦為不少人在逆市中帶來商機。來自美國西雅圖的9歲男孩，兩年前發明紙牌遊戲，並在疫情期間成為美國電商亞馬遜（Amazon）上排名第一的遊戲，賺取逾100萬美元（約775萬港

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欄名 : Good Job Insight

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