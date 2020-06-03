美童發明紙牌遊戲 搖身變百萬富翁 行政人員版 2020/06/03 分享： 留家抗疫成為不少人的日常，同時亦為不少人在逆市中帶來商機。來自美國西雅圖的9歲男孩，兩年前發明紙牌遊戲，並在疫情期間成為美國電商亞馬遜（Amazon）上排名第一的遊戲，賺取逾100萬美元（約775萬港 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 日企改革續在家工作 Hitachi補貼員工開支 2020/06/02 日企改革續在家工作 Hitachi補貼員工開支 為收件者一家祈禱 送貨司機送暖獲讚 2020/06/01 為收件者一家祈禱 送貨司機送暖獲讚 前御廚化身KOL 爆英王室飲食習慣 2020/05/29 前御廚化身KOL 爆英王室飲食習慣 Google辦公室擬7月重開 惟多數員工續在家工作 2020/05/28 Google辦公室擬7月重開 惟多數員工續在家工作 紐總理倡4天工作 促進消費加快復甦 2020/05/27 紐總理倡4天工作 促進消費加快復甦 遊戲 商業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 肺炎 銷售 設計 西雅圖 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入