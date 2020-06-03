隱形感染鏈再現 公私檢測齊抗疫

新冠肺炎疫情似有回升之勢，沙田瀝源群組迄今9人確診，連同早前3人感染的梨木樹家庭，全未能找出源頭。本地抗疫專家已多番質疑，病毒檢測量太少，令社區有隱性傳播鏈之虞，當局應調整指引和誘因，助收集更多深喉樣本，也利用私營機構分擔化驗人手壓力，全方位應對問題。

本港昨日再增4宗本地感染個案，全來自瀝源邨祿泉樓，整個群組3日內已累計9人染疫。港大醫學院院長梁卓偉警告，本地個案病毒即時繁殖率接近2，即每個帶菌者可傳染2個人，比低於1的可控情況差，不排除案例陸續有來。

要截斷隱形傳播鏈，必須做海量檢測。港大講座教授袁國勇一直主張日均至少7,000個，特首林鄭月娥上月中亦指已要求衞生防護中心增強檢測，冀每日由4,500個增至約7,000個，但箇中仍有困難要克服。

醫患皆見鬆懈 增誘因促檢驗

首先，私家醫生警惕不再，新冠病毒檢驗不增反跌，總數從4月的5,700個，跌至上月2,800個。瀝源邨首個確診女患者病毒量非常高，疑為超級傳播者，曾三次求診邨內私家醫生，始終沒做新冠檢驗，醫生見她沒外遊就排除風險，顯然有疏忽之嫌，衞生署或要改善樣本瓶預約交收機制，以免近7,000多名私家醫生之中，有人因怕麻煩放過輕微病徵人士。

再者，公眾近日亦見鬆懈，或要更多誘因鼓勵主動留下深喉樣本。港府縱難如內地城市般強制全民檢測，至少可參考南韓。當地增設了數以百計臨時檢測站，部分甚至有專車穿梭，毋須預約，非常便捷。

此外，公營化驗人手緊張，疫下更捉襟見肘。根據2017年的《醫護人力規劃和專業發展策略檢討報告》，即使最佳推算下，醫務化驗師今年亦短缺數十人。

全港現約有3,830個註冊醫務化驗師，公私營界別約呈六四之比。以新界東龍頭威爾斯親王醫院為例，化驗室4月使用情況已接近上限，主要由5人負責3更，連周末都要加班，縮減吃飯時間亦有所聞。一如大腸癌篩查計劃，政府既可資助市民直接到私院檢驗新冠病毒，也可洽商港安丶甚至養和醫院等私院協助檢測公院樣本，分擔壓力。

環顧全球，德國的檢測深廣尤受稱頌，蓬勃的醫藥業是主因，大學和醫院私營實驗室亦居功至偉，有遍布全國逾180間化驗室，日均處理超過40萬樣本。至於深圳，僅是私營大鵬火眼實驗室，已能日測1萬樣本，港府呼籲私營化驗所協助檢測時，可同時北望神州。

珍惜抗疫成果 決心打新一仗

瀝源邨建築設計料沒問題仍爆出疫情，袁教授估計有病人或經最尋常的電梯、信箱和大門沾染病毒，意味港人要提高警惕，從頭做好最基本衞生。為免抗疫前功盡廢，政府必須盡快加大檢測規模，斷絕隱形傳播鏈，促請家庭醫生嚴格把關，推出便捷廉宜的檢查途徑，也要善用私營化驗力量，以至引入幾家大學新研發的快速檢驗器材，以有限人力，做到最多檢測。香港早期的抗疫成果深受世界認同，現在面對新問題，政府及市民都要嚴陣以待，憑毅力和決心打好新一仗！

責任編輯：劉婉雯