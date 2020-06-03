聚焦數碼轉型與科技應用 前瞻各行業的未來發展

2020年過了短短的半年時間，我們已經歷了一場全球性的挑戰。在後疫情時代，企業必須要思考如何在危難中把握機遇，重塑生產和商業模式，走出「疫」境。「SAPPHIRE NOW Vision Hong Kong」就是引領企業創出新思路的年度企業論壇。

「SAPPHIRE NOW」是SAP一年一度最大型的全球性市場活動，雲集愈萬位各行各業的精英與專家，共同探討過去一年的技術革新、實踐方案和生態建設情況。今年，受到疫情影響，「SAPPHIRE NOW」率先示範轉型新智慧，首度將這年度盛事由「綫下」轉移至「綫上」，在全球不同地區舉行，為企業帶來創新的經營策略和模式。

雲集行業領袖分享營商策略

「SAPPHIRE NOW Vision Hong Kong」將於6月16日舉行，屆時將會有SAP大中華區總裁Mark Gibbs分享大中華區的營商戰略、可持續發展的要點、企業數碼化轉型策略等；SAP香港及澳門董事總經理Fabian Padilla-Crisol則會概述下半年香港的經營策略與業務環境預測。

▲ 「SAPPHIRE NOW Vision Hong Kong」邀請到多位涵蓋不同行業的名人擔任演講嘉賓。

大會亦邀請到多位涵蓋不同行業的名人擔任演講嘉賓，包括晶苑國際IT總經理Karl Ting、香港鐵路有限公司首席資訊主管孫耀達、忠意保險有限公司財務總監Arsh Kaumi、微軟香港總經理陳珊珊、亞馬遜網絡服務AWS解決方案架構亞太區首席架構師Olivier Klein、埃森哲有限公司SAP銷售主管亞太區董事總經理Philippe Cherigie，以及顧雲諮詢服務有限公司執行董事Wing Lee，為各行業分析如何透過數碼轉型、善用創新科技來創造可持續的價值。

領袖對談啟發「疫」後新方向

在「SAPPHIRE NOW Vision」綫上論壇開始之前，大家可率先在「SAPPHIRE NOW Unplugged」收看SAP主持人和多位行業領袖與名人的對談短片，內容包括未來企業的發展路向、管理者與團隊互動，以及領導人的嶄新思維等。

▲ 「SAPPHIRE NOW Unplugged」有多位行業領袖與名人的對談短片。

而將於6月17日啟動的「SAPPHIRE NOW Converge」，會員可在此收看實時節目和隨時點播重溫，在這平台上與各行各業的領袖、專家保持緊密聯繫，向他們提問並獲取其真知灼見，將有助於「疫」後為業務重新開拓新方向。

▲ 在「SAPPHIRE NOW Converge」平台，有多位業領袖、專家分享真知灼見，有助企業於「疫」後為業務重新開拓新方向。

「SAPPHIRE NOW Vision Hong Kong」簡介

日期： 2020年6月16日（星期二）

時間： 上午10點至下午1點

語言：英語

適合人士：商業領袖、IT專才、人力資源、財務、採購、銷售和市場營銷專業人士等。

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