記者發布會上,醫生滿懷信心地說:「我深信Keligoolutinib(見註),可預防肺癌!」

記者聽後譁然,追問:「請問有何研究證明此藥功效!」

高傲醫生不屑地回答:「我是肺癌專家,I heard many good things about this drug(我聽聞很多有關這藥的好處),它似乎對肺癌有正面影響。」

記者追問:「那麼這藥是否安全,聽聞它會增加心率不正危機,健康人士使用會否有危險?」

醫生回答:「可以坦白跟你們說,我已親自服用此藥,你看我仍多健康,沒有副作用也沒有肺癌,證明Keligoolutinib真正有效!」

以上發布會當然是杜撰,但現實中,美國總統卻不折不扣地為Hydroxychloroquine(羥氯奎寧)作出雷同言論,更指是他以總統身份發布,西方國家中最有權力的人說這藥有用,就算是狗屁不通也依然會有追隨者。

總統大人犯了兩大科學避忌,第一是個人意見,無論專家地位有多高,個人意見並不等同證據。英國牛津大學實證醫學中心(Oxford CEBM)的Levels of Evidence分五級,最高第一級是個案比較性研究後的綜合結論,而最低第五級便是專家意見(Expert Opinion)。故此,真正專家不會輕易公開個人意見,只會對科學資料作客觀分析。

第二大忌,當然是Anecdotal Evidence(軼事證據),意思是把隨便蒐集得來的個人經歷作證據,屢見不鮮是癌症病人會誤信這類個人見證而付上沉重代價,故此,即使是總統的個人意見,意見也只是意見。

意見不會因地位高低而變成證據,純屬意見便要說清楚。

註:Keligoolutinib:Keligoolu即是嘰哩咕嚕;tinib是標靶藥Tyrosine Kinase Inhibitor代號。