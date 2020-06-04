記者發布會上，醫生滿懷信心地說：「我深信Keligoolutinib（見註），可預防肺癌！」

記者聽後譁然，追問：「請問有何研究證明此藥功效！」

高傲醫生不屑地回答：「我是肺癌專家，I heard many good things about this drug（我聽聞很多有關這藥的好處），它似乎對肺癌有正面影響。」

記者追問：「那麼這藥是否安全，聽聞它會增加心率不正危機，健康人士使用會否有危險？」

醫生回答：「可以坦白跟你們說，我已親自服用此藥，你看我仍多健康，沒有副作用也沒有肺癌，證明Keligoolutinib真正有效！」

以上發布會當然是杜撰，但現實中，美國總統卻不折不扣地為Hydroxychloroquine（羥氯奎寧）作出雷同言論，更指是他以總統身份發布，西方國家中最有權力的人說這藥有用，就算是狗屁不通也依然會有追隨者。

總統大人犯了兩大科學避忌，第一是個人意見，無論專家地位有多高，個人意見並不等同證據。英國牛津大學實證醫學中心（Oxford CEBM）的Levels of Evidence分五級，最高第一級是個案比較性研究後的綜合結論，而最低第五級便是專家意見（Expert Opinion）。故此，真正專家不會輕易公開個人意見，只會對科學資料作客觀分析。

第二大忌，當然是Anecdotal Evidence（軼事證據），意思是把隨便蒐集得來的個人經歷作證據，屢見不鮮是癌症病人會誤信這類個人見證而付上沉重代價，故此，即使是總統的個人意見，意見也只是意見。

意見不會因地位高低而變成證據，純屬意見便要說清楚。

註：Keligoolutinib：Keligoolu即是嘰哩咕嚕；tinib是標靶藥Tyrosine Kinase Inhibitor代號。