人的記憶機制很奇妙，愈要遏抑某個記憶，它愈發會令人記得。哈佛社會心理學教授Daniel Wegner，是研究Thought Suppression（思想抑制）的權威。他在早期的實驗發現，當他吩咐參與者「不要去想起白熊的影像」時，他們想起白熊的次數比沒有收到這命令的參與者更多。Wegner早年在學術期刊《Journal of Personality and Social Psychology》發表的論文指出，當人們愈叫自己或他人遏抑一個思想時，它的反彈力（rebound）愈強，那個思想愈發在腦內出現得更頻密。

曾有精神緊張的朋友這樣說：「我會好努力去放鬆自己！」也聽過失戀朋友下決心「要努力忘記他！」那就注定失敗，「努力」去「放鬆」或「忘記」本身已自相矛盾，加上無時無刻要提醒自己「不要那麼緊張」或「不要記住那個人」，那記憶機制就只會更記住那個「緊張」的念頭或那個要忘記的面孔。

Wegner解釋，人類的記憶機制原來有兩條路徑：當人們意圖叫自己或他人不去想某件事／某個人／某個記憶時，腦內的確有一部分負責執行「不去想」的命令；但原來腦內亦有另一部分負責驗查（checking）的工作，不時查一查那個理應不去想的念頭／記憶有沒有出現。這就變得有趣了，因為腦內要先有那不應出現的思念／記憶，才能分辨出它有否出現，於是到頭來，為了要做checking，腦內反而很諷刺地出現更多那個念頭／記憶，故Wegner稱之為Ironic Processes（很諷刺的過程）。

迫自己忘記，注定徒勞無功；意圖遏抑他人記憶，更是沒有可能。因為一旦被人意圖遏抑記憶，要人不准提／不准記住／當無發生過的話，那就等於重新激活人家本屬過去的記憶，令它成為經常記憶猶新的現在式，結果是愈要人家去忘記，愈激發人家去記住。愈遏抑、愈無益，只有傻傻的Control Freak，才會做此類適得其反之事。