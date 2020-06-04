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港人利用3D打印機專利反射 製作高效紫外綫消毒機

副刊版 2020/06/04

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近日又有本地確診個案出現，再次提醒大家絕不能鬆懈。戴口罩已是生活日常，隨身物件也要做足清潔工夫，才能盡量減低感染風險。玩具製作工程師麥惠光遂在短時間內設計出紫外綫消毒機，只需4分鐘便可消毒隨身小物，比

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欄名 : 防疫訊

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