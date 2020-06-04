港人利用3D打印機專利反射 製作高效紫外綫消毒機 副刊版 2020/06/04 分享： 近日又有本地確診個案出現，再次提醒大家絕不能鬆懈。戴口罩已是生活日常，隨身物件也要做足清潔工夫，才能盡量減低感染風險。玩具製作工程師麥惠光遂在短時間內設計出紫外綫消毒機，只需4分鐘便可消毒隨身小物，比 ... 欄名 : 防疫訊 最新專欄文章 更多 義 工 龍鼓灘執走47袋垃圾 2020/06/01 義 工 龍鼓灘執走47袋垃圾 19 歲日本泳手抗癌康復後 首度不戴假髮示人勉勵大家 2020/05/30 19 歲日本泳手抗癌康復後 首度不戴假髮示人勉勵大家 NHK頻道WORLD-JAPAN 免費睇繁中字幕旅遊飲食節目 2020/05/30 NHK頻道WORLD-JAPAN 免費睇繁中字幕旅遊飲食節目 樂施會網上音樂籌款 助弱勢抗疫 2020/05/29 樂施會網上音樂籌款 助弱勢抗疫 限聚令下髮型屋生意跌剩1成 推上門親子理髮班救亡 2020/05/28 限聚令下髮型屋生意跌剩1成 推上門親子理髮班救亡 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 消費資訊 專利 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入