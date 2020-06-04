高官網誌須務實 勿鸚鵡學舌

當初不知是誰想出來的主意，建議一眾高官每隔一段時間便發表一篇網誌，作為與市民大眾溝通的手段。政府要做好溝通工作，加強與市民的聯繫，嘗試在社會上建立一個正面的形象，這完全不難理解。我甚至會認為，這是高官們份內的工作，他們應該認真做好這件事工。

周末輪流發稿 意見表達空洞

問題是公關工作、形象工程也有層次高低、技巧優劣之分，只求完成，而不問做好，結果往往只會適得其反，「衰過無做」。

首先，關於協調。香港是一處有趣的地方，平日新聞事件不絕，熱鬧得很，但一到周六、周日，則會相對地比較安靜，連劫匪都好像會選擇休假，新聞版面特別鬆動。過去三、四十年裏，香港的社會團體多選擇周末來舉行記者招待會、組織遊行請願，就是利用這個空檔，爭取在新聞媒體曝光，提升影響力。以前偶會取笑一些公民社團為「周末壓力團體」，事關他們都是業餘性質，資源短缺，只能以低成本製作而希望產生最大的民意壓力，爭取在周末曝光，乃有效的方法之一。

高效直接回應 毋須七情上面

但政府高層不是「周末壓力團體」，不至於由於經費所限，沒辦法做得更好。最起碼就不要人人爭用周末這個「窗戶」，輪流發稿，交差了事。有時候，少說話會較無的放矢或內容空洞的所謂意見表達，更能減少一些負面的印象。

第二、關於論述。特區政府不善於建立一套能爭取市民支持的公眾論述，這是大家都知道的。上一屆特區政府也好不了多少（甚至更差），也是事實。但這不等於說政府大可索性放棄這個戰場。事實上，政府要做好形象、溝通工作，必須建立一套論述，令市民感受得到它所發出的信息背後，有更豐富的內容。談到這個問題，很多人第一時間的反應是必須「貼地」，以便引起共鳴。但「貼地」還是「離地」，這往往只是一種姿勢，而不是風格。

特區政府的論述的要求，應該是要有一國兩制的特色—內容可以大致上一致，但講話的方式、語調，必須有別於內地官員、媒體。畢竟一直以來，我們都強調一國之下確有兩制，而香港的那一制又有其特色。

舉例：香港人很少會罵人他們的計謀不會得逞，也很少對人家說「我不怕你」。如果特區領導們忽然使用這套陌生的詞彙，給人感覺更似是鸚鵡學舌，搞形式主義。

香港市民所期望的，是很實在、能操作、會見效的回應。最近財政司司長陳茂波回應聯繫滙率的提問，就是很簡單、直接，而且具說服力的答案。不需要七情上面，也不需要手握拳頭。

要讓市民知道 政府有備而戰

不過，更重要的是要讓市民知道，政府有備而戰。在這個層次上，特區政府明顯地未能爭取印象分。美國對香港可能有所行動，早已不是新聞。政府的回應一直被動，只會表示反對，覺得損害不會太大，認為有能力應付，而從來不會表現出已決心另有準備，未來不會繼續過分依賴，會走上更多元的國際化。

政府要爭取市民支持，要令人相信它是一個有辦法的政府—至少是會想辦法的政府。讀高官們的網誌，只覺這些花在公關上的氣力，應該放在其他更有意義的工作之上。

▲ 最近財政司司長陳茂波回應聯繫滙率的提問，就是很簡單、直接，且具說服力的答案。（資料圖片）