疫下打破不公 支援基層婦女入手

本港有政黨調查發現，9成婦女面對來自子女及經濟的壓力。新冠疫情或挫損各地婦女權益，多因家務責任變重及工作難覓，社會各界應從託兒及就業兩大方面入手提供支援。

疫情家務責任加重 被迫停工

民建聯婦女事務委員會一項網上問卷調查發現，18至59歲婦女中有9成人面對中高程度壓力，主要來自子女（29.7%）及經濟問題（26.4%）。婦女勞工協會「基層家庭照顧者疫情下生活」調查亦顯示，58%婦女因社福中心及學校停課，需要全天候照顧子女和長者，多達4成被迫停工、甚至失業，在狹窄居住環境下更易與家人發生摩擦。

美國西北大學今年3月發布一項研究指，新冠疫情對女性的影響遠大於男性。與以往的經濟危機（包括2008年金融海嘯）不同的是，今次疫情重創餐飲及服務業，而從事這類行業的主要為女性。

此外，各地在疫情期間關閉學校及託兒場所，祖父母輩因屬於疫情高危群組不適合「湊孫」，育兒重責多數惟有落在女性肩上。

託兒服務不足之餘，託兒費用亦恐令面臨經濟危機的家庭雪上加霜，澳洲家庭組織The Parenthood調查發現，若當地託兒費用回復至疫情前水平，將導致三分一家長減少使用、乃至選擇全職育兒。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在4月宣布，為前綫工作人員包括醫護、清潔工及外賣員等提供長達半年的免費託兒服務，讓他們無後顧之憂繼續工作。

男性亦有責分擔育兒重責。據聯合國婦女基金，土耳其的父親在疫下變得更為顧家，並歸功於當地的「父親支援計劃」（Father Support Programme）。該計劃為當地父親提供兩性平權及育兒教育，並鼓勵父親們在社媒上分享與子女共享天倫之樂的生活點滴，提供培訓的義工在疫下亦不忘在網上繼續開辦施教，令當地父親更願意在疫下為另一半分憂。

提供免費託兒 就業輔導+津貼

不少婦女面臨失業危機、或已與丈夫雙雙失業，幫助她們盡快重返職場變得更為重要。美國職業網絡Fairygodboss為婦女提供快速求職功能，點擊選項便可將她們與12間聘請女性的公司配對。女性求職網絡Ellevate Network更為有意重返職場的女性提供職業培訓，幫助她們認識後新冠經濟、及如何在工作與育兒之間取得平衡等。

本港婦女若不幸失業，可考慮再培訓局的「特別．愛增值」特別培訓課程，選擇「職業技能」、「創新科技」及「通用技能」三大類課程，並領取多達5,800港元的課程津貼。

本港婦女中心協會、啟愛共融社區中心及香港社區組織協會，現時亦有透過「心深連動」基層家庭支援金計劃，支援基層家庭婦女，每月為她們提供2,000元支援金，亦有其他支援方式如就業輔導和託兒服務。港府或可與這類團體合作，以便支援更多有需要的婦女。

▲ 有研究指，新冠肺炎疫情對女性的影響遠大於男性，大多由於家務變重及工作難覓。（資料圖片）