外國月亮特別圓？ 倉促移民要三思

全國人大通過制定港區國安法後，英美聲稱考慮接收港人，並游說包括加澳紐五眼聯盟盟友行動。港人面對國安法帶來的不明朗，有部分人難免想買個保險，港府須盡力釋除市民疑慮，才能留住人才，避免出現新一波移民潮。不過，想移民的市民也要審慎思量，外國的月亮真的比香港圓？

英美稱吸港人 搶佔道德高地

英國首相約翰遜昨在英國和本港報章撰文，揚言一旦中國在香港落實國安法，嚴重侵蝕香港自治和自由，英國為了履行中英聯合聲明的承諾，準備修改移民政策，容許持BNO的港人在英逗留期由半年延長至1年，期間可找工作，令港人有可能循此途徑取得公民權。美國也聲言正在考慮一些選項來接收港人，並與英加澳紐研究，一旦出現港人大規模出走時，分擔收留港人的可能。

英美在港區國安法細節尚未出台前，急不及待高調開腔，聲稱為維護港人自治和自由，對港人大開移民之門，既可讓自己站在道德高地，又可乘機表現出要搶奪香港人才和資金的氣勢，試圖迫中國撤回國安法。

英美此舉成本不大，卻即時收到政治效果，至少港人查詢和申請續領BNO的人數大增，而負責處理有關文件往還的速遞公司更出現人龍。

在2017年，仍有效的BNO約15萬本，但自去年爆發反修例風暴後，申請續領人數大增逾12萬人，令目前約有35萬港人持有BNO，到人大宣布審議港區國安法後，再掀起另一輪申領潮。

生活工作文化 移民談何容易

港人申請續領BNO，皆因他們認為反修例風暴衝擊法治，已令一部分人對向來熟悉的香港突感陌生，疊加國安法具體內容和罰則欠奉，而且執法時會帶來甚麼轉變，美國為制裁中國而開展取消香港特殊地位，令香港前景及經濟面對太多不確定性，有港人因此惶恐不安。加上申請BNO約需1,000元，本報早前訪問一些市民，便認為成本低，「一證傍身」可買個保險，即使不知道英國對持BNO港人移民是否設有條件，但在風險管理上也屬划算。

對港人來說，在有得選擇下續領BNO旨在買個心安，當實際要落實移民，內心卻無比掙扎，須思考個人前途，移民外國後未必會找到相若香港收入的工作，人際關係要由零開始建立，個人是否適應到新生活？子女又能否融入外國學校生活？在港的所有資產是否需要變賣？

之前的經驗顯示，不少港人移居海外後在工作、生活、文化上遇到困難，但香港卻適逢其會出現新轉機，以致錯失良機，最終要回流重頭開始，結果是兩頭不到岸，備受折騰。

港人當前再次面對人生交叉點，尤其前景不明朗，港府須為國安法解畫，如何可維持港人的信心，否則香港可能面對多一次人才流失的挑戰。

責任編輯：黃鑠安