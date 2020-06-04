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人氣蝦堡系列 強勢回歸麥當勞

行政人員版 04:00 2020/06/04

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最近因為疫情關係，去旅行遙遙無期，不過黛安聽公關姊妹講，麥當勞嘅「蝦堡系列」強勢回歸，就算無得去旅行，都可以歎住呢個日式和風海鮮盛宴先，同埋用銀聯二維碼埋單，買滿$30或以上即刻減$10，等於$24就可以食到蝦堡套餐喇！

公關姊妹話，今個星期五（5日）起，人氣爆燈嘅「滋味蝦堡」、「菠蘿蝦堡」，同埋好評如潮嘅「魚柳蝦堡」和「Double蝦堡」將再度登場，非常期待啊！黛安最想食「滋味蝦堡」，由泰國直送嘅彈牙蝦餅，加上鬆軟芝麻麵包，配上醒胃惹味嘅千島醬、芥末醬同爽脆生菜，真係好食到停唔到口。另外，「魚柳蝦堡」嘅魚柳，係由來自可持續發展區域嘅阿拉斯加狹鱈魚製成，外層金黄酥脆、內裏嫩滑可口，配合炸蝦餅和蛋黃醬，鍾意食海鮮嘅朋友千祈唔好錯過！

另外，只要購買任何超值套餐加$8，就可以有一杯「大大杯熱帶菠蘿特飲」，當中包含原塊清甜菠蘿，飲落去每一口都清爽透心涼。每晚6點後，「Double蝦堡」亦會加入Double系列㗎。

姊妹仲透露，麥當勞會推出連串優惠，包括即日起用銀聯二維碼買滿$30或以上就可以減$10，每日只可用1次，快啲mark實至慳攻略啦。

本文轉載自《晴報

麥當勞「蝦堡系列」又返嚟喇，大家唔好錯過呀。

「大大杯熱帶菠蘿特飲」

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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