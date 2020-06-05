基因是生命密碼，掌控基因便有可能掌控生理過程，按理，改造基因能力，便等同改變人類歷史的能力。

CRISPR（Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats），早在二○一二年，科學家已採用CRISPR-Cas9系統改造細菌基因，從此這系統被廣泛使用，不僅用於科學研究，更加在農業工業上產生巨大迴響，簡單如日常的酸奶或粟米，已可能是基因改造產品。

最令世人矚目的問題，當然是能否利用基因改造科技作治病之用？二○一八年，中國科學家賀建奎令世界驚怒，在不道德情況下，他以CRISPR-Cas9基因改造胚胎，藉口是為嬰孩增加預防愛滋病能力，但實質上，是嘗試在不受管控下，成為首位改造胚胎基因的科學家，最終被判收監三年。

另一邊廂，醫生跟四川大學華西醫院的盧鈾教授，共同努力四年，以CRISPR-Cas9技術改造T細胞基因，致令這免疫細胞有持久能力改變癌細胞。我們先從病人血液抽取T細胞，在體外改造其PD-L1基因，加以培植後，再分期注入身體。這方法跟胚胎基因改造完全不同，不會長期或錯誤改造體內細胞基因，故不構成道德問題。這是世上第一次以基因改造技術，醫治肺癌的臨床研究，並已在五月份醫學學術期刊《Nature Medicine》（自然醫學）刊登。（見註）

安全踏上第一步是鼓舞性開始，但這只是小試牛刀，離根治癌症還有漫長路途。

註：Lu & Mok et al Nature Medicine 26, 732-740 (2020)