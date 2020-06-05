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好難明咩？

副刊版 2020/06/05

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在西方社會，品牌有強烈政治立場，是非常普遍的事。一來，Value-based Branding（建基於價值的品牌營銷）和Advocacy Advertising（把社會議題和品牌立場放進廣告）已在發展成熟的文明社會裏歷史悠久；二來是品牌在這些社會，無論有甚麼立場、表甚麼態或選擇不表態，都不會受政治打壓。

上周，美國明尼蘇達州非裔男子弗洛依德，遭白人警察壓頸致死，令美國人重新關注Black Lives Matter（抗議針對黑人的暴力和系統性歧視的社會運動）。很多品牌在當地表明支持這個社會運動，帶頭的有：雪糕品牌Ben & Jerry's，在其官方社交平台表明力撑；Netflix亦在Twitter寫道：默不作聲就是同謀；至於Nike的文案更是一絕，把經典標語Just do it改成「For once，Don't do it」（指不要濫暴和種族歧視），更以鮮明的黑底白字來凸顯，效果有力。

當廣告界對Nike的文案稱讚叫好時，其勁敵Adidas竟把Nike的文案retweet在官方Twitter上，並加上「當我們一起的話，就能向前行，就能帶來改變」。Adidas一記高招，展示了只要價值觀一致，即使是對頭人（Nike），也願意站在同一陣綫。西方傳媒形容這個Adidas舉動為「historic（歷史性的）retweet（對家Nike）on Twitter」。能夠力撑對手的這個漂亮姿態，可謂體現出4.0世代Coopetition（Cooperation+Competition，中譯「競合」，概念由耶魯管理學院Barry Nalebuff和哈佛商學院Adam Brandenburger，於九〇年代中提出）的精神，締造雙贏。

「競合」的終極精神，在於彼此自知是競爭對手，但也明白並非必然你死或我亡，更可以是競爭中求合作、合作中有競爭，一起實現共存共榮的境界。要做到Coopetition，視野要有闊度、心胸要大道、行為要有風度；絕非那些滿腦只想鬥垮敵人的蚊型目光人，所能擁有的智慧和氣度。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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