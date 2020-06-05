尖沙咀Holiday Inn　$1,000入住翻新客房兼享$1,000美食回贈

尖沙咀金域假日酒店鄰近尖沙咀各大購物商場，shopping方便，最近推出「完美假期」特惠住宿計劃，由即日起至9月30日，可以優惠價每晚$1,000入住全新裝修的優尚豪華客房，並有$1,000回贈，可於

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