尖沙咀Holiday Inn $1,000入住翻新客房兼享$1,000美食回贈 副刊版 2020/06/05 分享： 尖沙咀金域假日酒店鄰近尖沙咀各大購物商場，shopping方便，最近推出「完美假期」特惠住宿計劃，由即日起至9月30日，可以優惠價每晚$1,000入住全新裝修的優尚豪華客房，並有$1,000回贈，可於 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 疫情下酒店優惠 着數Package攻略 今日 疫情下酒店優惠 着數Package攻略 城景國際酒店 每晚$750起包午市任食點心或下午茶自助餐2位 今日 城景國際酒店 每晚$750起包午市任食點心或下午茶自助餐2位 馬哥孛羅香港酒店 房間$1,108送$600餐飲回贈及$200連卡佛禮品卡 今日 馬哥孛羅香港酒店 房間$1,108送$600餐飲回贈及$200連卡佛禮品卡 最新專欄文章 更多 疫情下酒店優惠 着數Package攻略 今日 疫情下酒店優惠 着數Package攻略 馬哥孛羅香港酒店 房間$1,108送$600餐飲回贈及$200連卡佛禮品卡 今日 馬哥孛羅香港酒店 房間$1,108送$600餐飲回贈及$200連卡佛禮品卡 城景國際酒店 每晚$750起包午市任食點心或下午茶自助餐2位 今日 城景國際酒店 每晚$750起包午市任食點心或下午茶自助餐2位 做足準備遊港版大峽谷 賞億萬年風化奇觀 2020/05/30 做足準備遊港版大峽谷 賞億萬年風化奇觀 麻糬窩夫 鬆脆煙韌 2020/05/30 麻糬窩夫 鬆脆煙韌 疫情 新冠肺炎 香港 酒店 餐廳 餐飲 美食 尖沙咀 旺角 海港城 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入