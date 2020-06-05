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城景國際酒店　每晚$750起包午市任食點心或下午茶自助餐2位

副刊版 2020/06/05

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旺角的城景國際即日起推出一系列有齊中、西、泰美饌任食選擇的住宿優惠，讓大家放鬆身心享受假日。

如「品味假日」住宿優惠，房價只需$750起，可入住尊貴客房1晚外，還包兩位早餐，更可在樂雅軒享用午市任點任食

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欄名 : 本地遊

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