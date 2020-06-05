馬哥孛羅香港酒店　房間$1,108送$600餐飲回贈及$200連卡佛禮品卡

至於馬哥孛羅香港酒店及港威酒店推出的「饗樂．購物．悠閒之選」，於酒店官網預訂，房間最低只需$1,108，兼送$600餐飲優惠。

如選擇由即日至9月30日期間入住馬哥孛羅香港酒店或港威酒店，更可享客房升級

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