疫情下酒店優惠 着數Package攻略

一場新冠肺炎，令全球旅遊業幾乎停擺，本地酒店業亦苦不堪言，紛紛轉攻本地市場，推出各式住宿優惠，如回贈Spa消費額、餐飲回贈等，實行利誘情侶或家庭客，周末不妨一試星級酒店的魅力。

天際萬豪酒店 住宿$

...