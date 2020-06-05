疫情下酒店優惠 着數Package攻略 副刊版 2020/06/05 分享： 一場新冠肺炎，令全球旅遊業幾乎停擺，本地酒店業亦苦不堪言，紛紛轉攻本地市場，推出各式住宿優惠，如回贈Spa消費額、餐飲回贈等，實行利誘情侶或家庭客，周末不妨一試星級酒店的魅力。 天際萬豪酒店 住宿$ ... 欄名 : 本地遊 相關文章 尖沙咀Holiday Inn $1,000入住翻新客房兼享$1,000美食回贈 今日 尖沙咀Holiday Inn $1,000入住翻新客房兼享$1,000美食回贈 城景國際酒店 每晚$750起包午市任食點心或下午茶自助餐2位 今日 城景國際酒店 每晚$750起包午市任食點心或下午茶自助餐2位 馬哥孛羅香港酒店 房間$1,108送$600餐飲回贈及$200連卡佛禮品卡 今日 馬哥孛羅香港酒店 房間$1,108送$600餐飲回贈及$200連卡佛禮品卡 最新專欄文章 更多 馬哥孛羅香港酒店 房間$1,108送$600餐飲回贈及$200連卡佛禮品卡 今日 馬哥孛羅香港酒店 房間$1,108送$600餐飲回贈及$200連卡佛禮品卡 城景國際酒店 每晚$750起包午市任食點心或下午茶自助餐2位 今日 城景國際酒店 每晚$750起包午市任食點心或下午茶自助餐2位 尖沙咀Holiday Inn $1,000入住翻新客房兼享$1,000美食回贈 今日 尖沙咀Holiday Inn $1,000入住翻新客房兼享$1,000美食回贈 做足準備遊港版大峽谷 賞億萬年風化奇觀 2020/05/30 做足準備遊港版大峽谷 賞億萬年風化奇觀 麻糬窩夫 鬆脆煙韌 2020/05/30 麻糬窩夫 鬆脆煙韌 疫情 新冠肺炎 香港 酒店 餐廳 餐飲 美食 尖沙咀 旺角 海港城 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入