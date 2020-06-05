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原宿全新地標 JR車站前新商場6月開幕

副刊版 2020/06/05

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2020年東京亦有不少新地標落成，包括原宿新商場「WITH HARAJUKU」，正正位於JR車站對面。大樓集商場、辦公室、住宅及活動場地於一身，共有十多間品牌旗艦店及餐廳，包括東京市內第一間IKEA、

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欄名 : Travel

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