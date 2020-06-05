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法國名廚Alain Ducasse摩登法菜 進駐東京皇宮酒店

副刊版 2020/06/05

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位於東京心臟地帶丸之內區的東京皇宮酒店（Palace Hotel Tokyo），毗鄰皇居，向來是東京代表性酒店之一。

自1961年創立以來，在東京屹立了大半個世紀，2012年經過重建革新，去年11月與國

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欄名 : Travel

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