法國名廚Alain Ducasse摩登法菜 進駐東京皇宮酒店 副刊版 2020/06/05 分享： 位於東京心臟地帶丸之內區的東京皇宮酒店（Palace Hotel Tokyo），毗鄰皇居，向來是東京代表性酒店之一。 自1961年創立以來，在東京屹立了大半個世紀，2012年經過重建革新，去年11月與國 ... 欄名 : Travel 相關文章 原宿全新地標 JR車站前新商場6月開幕 今日 原宿全新地標 JR車站前新商場6月開幕 最新專欄文章 更多 原宿全新地標 JR車站前新商場6月開幕 今日 原宿全新地標 JR車站前新商場6月開幕 峇里烏魯瓦圖 千年古廟之魅 Chill歎白金級景觀度假村 2020/05/22 峇里烏魯瓦圖 千年古廟之魅 Chill歎白金級景觀度假村 流動印加藝術列車 直通馬丘比丘 2020/05/08 流動印加藝術列車 直通馬丘比丘 2020年全球4大注目博物館 細賞歷史名作至當代藝術 2020/04/17 2020年全球4大注目博物館 細賞歷史名作至當代藝術 影迷必訪奧斯卡博物館 2020/04/17 影迷必訪奧斯卡博物館 東京 酒店 米芝蓮 疫情 日本 餐廳 商場 養生 酒吧 健身 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入