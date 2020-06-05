美國若踩沉香港 誰將付出代價？

中央推出港區國安法，美國要取消香港特殊地位，「封殺」香港，但誰要為此付代價？

全國人大上周四通過港區國安法，特朗普周六凌晨開記者會反擊，但對中國懲罰只是虛晃一招，禁止數千名中國在美留學生再入境，對中國幾近無損，真正制裁重招卻落在香港身上，表示已開始程序，取消對港優惠待遇政策。

特雷聲大雨點小 港股反彈

外界對此評價是雷聲大雨點小，因制裁沒有涉及更能打擊中國的中美貿易協議，對香港措施又無具體細節和時間表。特朗普的制裁，令香港政經局勢變得更加詭異，經濟上作為香港信心寒暑表的港股恒指，本周連升4天合共逾1,400點，政治上那些不斷要求美國插手香港的反對派頭臉人物，卻沒有對特朗普大表歡迎，反而大多避談制裁，明顯表態歡迎特朗普制裁的只有本土派如香港眾志的黃之鋒、羅冠聰。

代表泛民24名立法會議員的民主派會議召集人、公民黨的陳淑莊，雖大罵國安法，卻指特朗普制裁屬於他國內部事務，泛民干涉不了，完全漠視泛民重磅人物包括公民黨郭榮鏗多次訪美，要求美國制裁中港。更難解的是，曾為美國副總統、國務卿座上客的李柱銘和黎智英，雖然狠批國安法，但李柱銘卻說，制裁會傷害香港，香港亦毋須武力示威；黎智英一方面表示如果被犧牲也是一種光榮，另一方面卻投書《紐約時報》，希望美國不要全面取消香港特殊待遇。

泛民主流派對特朗普制裁有保留，相信是無論從大局還是個人利益來看，對他們都是弊多於利。

中產首當其衝 泛民也保留

美國要斬斷給香港的特殊待遇，一直被視為「核威懾」，而核威懾的重點在於威懾，目的是令對手有所顧忌而收斂行動，反對派就常以要求美國取消香港特殊待遇，威脅香港將被攬炒，迫港府及中央投鼠忌器，向他們讓步。若核武一旦啟用，參戰方就只有拼死一戰而無退讓空間。

特朗普動用「核武」，要取消香港特殊待遇，但無細節和時間表，或許只圖加強威懾力，並非真的要用，但中方訂立港區國安法事在必行，而且動作快速，本月底人大常委會極可能公布詳情。故特朗普就算只圖加強威懾，中方都當真打來看待，加上特朗普愛玩硬，若不能嚇倒中方，就很大可能賭一鋪全面制裁香港，反對派常掛嘴邊的「攬炒」香港，就變成現實了。

然而，經歷新冠疫情一役，反對派主流派看到的是，泛民的重要基本支持者，即中間大多數的港人都是微有家當、事業處於向上期的中產，他們仍十分關注搵食、養家。香港封城導致百業呆滯，港人面對失業、減薪、生意減，體會攬炒可能帶來的痛苦，重新重視「衣食足然後知榮辱」，要求民主、自由都不能與荷包作對。美國制裁，香港被攬炒，中產必然首當其衝。傷了香港，美國及反對派能贏更多港人支持嗎？

衣食足才可知榮辱 港人想攬炒？

相對來說，香港眾志等本土派，支持者大多較年輕，不是大專生就是初出茅廬的「無產」一群，亦較熱衷為理想犧牲，故香港縱被攬炒，對眾志支持者的損害較輕，眾志仍可義無反顧，歡迎特朗普向香港插刀。

從個人利益來看，泛民老將對制裁存有疑慮。美國全面制裁就是對港最後一招，北京自此對美國更毋須顧忌，可以重手清理香港，如斬斷美國在港「黑手」。李柱銘、黎智英等民主老將真的肯坐監嗎？

在不少發展中國家，爭取民主而坐監，日後革命成功，可憑此上位。先不論香港「革命」成功可能性是多麼小，82歲李柱銘、72歲黎智英就算等到香港「革命」成功，都沒有活力「領派彩」；能因坐牢而博取未來權位的，就只有年輕一群，愈年輕就愈博得過。李柱銘和黎智英反對美國全面制裁香港，或許是想避免成為美國棄子，要為昔日反中央行為「找數」。

革命換「領派彩」 愈年輕愈博得過

退一步而言，就算民主派頭目不用坐監，亦必然受到港府及北京封殺，DQ選立法會或成為立會議員的資格，他們再難如過去般坐擁議席權力，又可隨意指罵港府及中央了；反對派主流派走激進路綫或許還有生存空間，但玩激又怎夠年輕本土派般有腦筋、有活力？泛民主流將成美國制裁下一大輸家。

特朗普的制裁在政治帶來詭異，在經濟亦如此。港股周一大反彈，就當特朗普無料到，但特朗普因疫戰失敗和暴亂，令選情轉危，為救選情未來對中國及香港只有更惡。特朗普制裁對香港經濟衝擊，主要在貿易與金融。

貿易方面，美國若大加關稅、停高科技產品售港，將重挫香港中轉港地位，背後涉及貿易、運輸、貨櫃碼頭、製造業等行業幾十萬個職位，衝擊不容小覷。但美國去年對港有261億美元貿易盈餘，這些貿盈不少就由美國在港1,300多間公司攫取，香港傷，美資亦不見得好過。至於高科技產品不能賣給香港，香港損失的是過水濕腳利潤，美國科技公司就沒了生意，美資肯定更痛。

歐亞無意搬石砸腳 跟美制裁

此外，要重創香港貿易，還須其他國家取消香港獨立關稅區地位，但歐亞國家都無意搬石頭砸自己腳，跟美國制裁香港。況且香港最大貿易夥伴是大陸，若北京要撑住香港，在貿易、一帶一路等項目上給香港優惠，可彌補美港貿易的部分損失。

美國若想借打擊香港重創北京，就須在金融動手。香港作為國際金融中心，可以為中國集資、引進外資投資中企、提供人民幣交易及投資平台，助人民幣走向國際。美國要重挫香港國際金融中心，手段很多，包括暗裏支持美資大鱷狙擊香港，或出口術說不滿港元與美元掛鈎，更重手的還可利用美元霸權的影響力，限制香港金融機構使用美元，這些殺招都可令香港翻起金融海嘯。

然而，特朗普若想重創香港國際金融中心，要先過華爾街一關。華爾街公司不只在美國，在亞洲都是霸主級地位，利用香港平台賺取暴利，特朗普要打擊香港，必須為華爾街在亞洲另建國際金融中心，談何容易？

香港因97回歸，新加坡在90年代便曾積極搶奪香港金融業務，結果仍無法如願，加上中國愈來愈多利用香港金融業，外資又垂涎內地機遇而駐港，令香港國際金融中心反而愈玩愈大。

港金融市場地位 誰能代替？

美國若要另覓新場，新加坡、東京、首爾都可選擇，但他們在專業服務、法規，或金融機構密集度等都遜於香港，最重要一點是未來亞洲金融市場的主要增長，都與中國業務有關，中國會助一個其他市場取代香港嗎？

沒有香港，中國只會加快催谷上海和深圳，華爾街及美資大鱷想要上海，還是與香港這中國「法外之地」呢？況且，香港國際金融中心還有西方其他金融機構的利益，特朗普又能漠視這些西方盟友的反對嗎？

特朗普出招制裁香港，欠缺細節，可能因牽一髮而動全身，並非美國說打就可以打。然而香港就如一間瓷器店，實經不起中美兩隻蠻牛在內裏折騰。

▲ 外界對美國總統特朗普揚言要取消香港特殊地位，評價是「雷聲大雨點小」，因制裁沒有涉及更能打擊中國的中美貿易協議，對香港措施又無具體細節和時間表。（法新社資料圖片）