疫下無心睡眠 專家7招助眠

新冠疫情為各地帶來前所未有的焦慮，Google上有關失眠的字眼搜索更創歷史新高。睡眠不足可影響免疫系統，令人更易患病，市民宜嘗試簡單方法取得良好睡眠。

Google失眠字眼搜索 歷史新高

據外媒報道，Google的搜尋趨勢資料顯示，「insomnia」（失眠）和「can't sleep」（睡不着）這兩個字眼的搜尋次數一直上升，在4月期間更創歷史新高。

數據並未揭示原因，但時間軸與全球各地受疫情影響的時間一致。

睡眠醫學科醫生Eduard Estivill表示，正常情況下約有3成人會出現睡眠不穩，約1成會經歷失眠症狀，但疫情期間失眠情況更為嚴重，與疫情帶來的焦慮有關，而這種焦慮與以往來自工作、親友等的生活壓力大有不同，因疫情令人更擔憂個人健康與經濟穩定、及對未來感到不安。

港人或亦感同身受，社企「銀騎士」早前與中大進行問卷調查，了解市民過去一年的失眠情況，發現每10人便有6.8人有失眠問題，逾6成是因疫情或社會事件困擾，亦有逾4成人失眠是因工作或學業壓力。

港人受疫情 社會事件困擾

澳洲昆士蘭大學表示，睡眠不穩可引致抑鬱症狀，長遠亦可導致癡肥、糖尿病與高血壓等；新冠疫情下保持良好睡眠更為重要，因人體免疫系統在睡眠期間會產生細胞激素（cytokines），以對抗多種疾病及病毒。

而睡眠不足更可帶來惡性循環，因睡眠不足會令體內產生皮質醇（cortisol），令人翌日感到壓力更大、及翌晚更難入睡。

疫下的新生活方式亦可能不利於取得優質睡眠，例如使用更多電子產品，眼科醫生Deepak Sadarangani表示，更長的屏幕時間可擾亂睡眠規律及導致睡眠不足。疫下不少人更或酗酒解悶消愁，美國非飲酒場所的酒精銷量在今年3月第三個星期比去年同期大增55%。本港精神科專科醫生雷永昌表示，飲太多酒反而無助入睡，更可造成惡性循環。

在疫下要提高睡眠質素，有簡單方法可供借鑑。美國睡眠基金表示，人們應重拾被疫情打亂的生活規律，例如設下固定的起床、上床、沖涼及用餐時間，亦應多接觸自然光改善生理時鐘、避免過多在日間睡覺、保持身體活躍、及注意下午及晚上的咖啡因與酒精攝入量。保持良好睡眠以保護身體免疫系統，是抗疫第一步。

▲ 社企「銀騎士」早前問卷調查，發現每10位港人便有6.8港人有失眠問題，逾6成是因疫情或社會事件困擾。（資料圖片）