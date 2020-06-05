Google母公司股東 倡改善企業多元文化 行政人員版 2020/06/05 分享： 美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）疑遭白人警察跪頸窒息致死，當地反警暴及種族不公的抗議活動蔓延。據外媒CNET報道，Google母公司Alphabet日前舉行年度股東大會，投資者就提到近 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 AMD女CEO年薪4.5億 膺標普500企業之首 2020/06/04 AMD女CEO年薪4.5億 膺標普500企業之首 美童發明紙牌遊戲 搖身變百萬富翁 2020/06/03 美童發明紙牌遊戲 搖身變百萬富翁 日企改革續在家工作 Hitachi補貼員工開支 2020/06/02 日企改革續在家工作 Hitachi補貼員工開支 為收件者一家祈禱 送貨司機送暖獲讚 2020/06/01 為收件者一家祈禱 送貨司機送暖獲讚 前御廚化身KOL 爆英王室飲食習慣 2020/05/29 前御廚化身KOL 爆英王室飲食習慣 商業 人權 Google 中國市場 薪酬待遇 Alphabet 多元文化 披猜 歧視 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入