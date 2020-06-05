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Google母公司股東 倡改善企業多元文化

行政人員版 2020/06/05

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美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）疑遭白人警察跪頸窒息致死，當地反警暴及種族不公的抗議活動蔓延。據外媒CNET報道，Google母公司Alphabet日前舉行年度股東大會，投資者就提到近

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欄名 : Good Job Insight

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