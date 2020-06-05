危中有機提升功能 港金融中心再創新

禍兮福所倚，福兮禍所伏。全國人大通過制定港區國安法，美國啟動取消香港特殊地位，令香港成為中美博弈主戰場。

財政司司長陳茂波接受本報獨家專訪時指出，中美角力使香港危中有機，令中概股回歸（編按：中概股，即在中國市場有龐大業務丶但已在美國上市的中國大型企業），讓港股踏上新台階。香港須發揮既有優勢，並且不斷創新，才能進一步壯大本港的國際金融中心地位。

阿里經驗多贏 避風險又融資

美國取消香港特殊待遇，有人擔心美國可能限制本港使用美元結算系統，聯繫滙率或有變，資金將撤離香港等等。

陳茂波強調，本港金融監管機構監察港股、港滙和沽空情況，未見資金流走，並重申香港實施聯滙制度是本港自設的機制，毋須美國批准，港府擁有4,400億美元外滙儲備來支持，而且與人行有美元互換機制作後盾，不怕聯滙被衝擊。

陳茂波認為，中美博弈由貿易延伸到金融方面，中概股回流正好反映，身處兩大巨人之間的香港，危中有機。

香港先後修改上市規則，容許企業以同股不同權的構架形式上市後，又准許在美英上市的企業來港作第二上市，令香港在國際風雲變色下接到風口。阿里巴巴 （09988） 意識到中美金融戰可能開打，早着先機，去年11月率先來港第二上市，隨着特朗普打響金融戰第一槍，網易、京東等中概股紛紛排隊回歸。

中美金融戰拉開帷幕，中概股為避免過分政治監管風險，又能在另一安全市場融資，紛紛落腳香港，皆因阿里回流後，在港日均交易額逾40億元，佔其全球交易量逾10%，對融資有幫助之餘，更有望染藍，令一眾中概股均想複製阿里的成功經驗。

此外，中概股選香港作第二上市，因香港北望神州，投資者對其內地業務有所認識，例如知道網易 （09999） 的遊戲深受內地人歡迎，京東的電商零售亦是內地人愛光顧，更易評估風險。一旦網易步阿里後塵染藍，內地投資者可透過滬深港通買該股，更易幫公司融資。

添新經濟股份 谷交投增稅收

中概股回流，令港股可吸納更多新經濟成分股，使港股變得更多元化，投資者今後買股有更多選擇，而網易、京東等41隻較大型的中概股總市值共144億美元，近6個月日均成交額共41.6億美元，若他們全部在港上市，不但可注入生氣，更有助提升港股的交投量，從而增加印花稅收入。

中概股湧港有望對本港國際金融中心帶來結構性轉變，因港股目前以傳統經濟為主，側重金融企業（約50%）和地產，而中概股以科網和消費的新經濟企業為主，一旦他們在港上市而又能躋身恒指，將令新經濟成分大增。在中美博弈下，香港有危亦有機，大家須在逆境中打掉牙齒和血吞，無論多麼惡劣環境下，仍然打不死，發憤自強。

本港亦須繼續維持穩健法治、資訊和資金自由流通、公平公正監管，以吸引更多資金來港交易，令港股進一步做大做強。

責任編輯：李青