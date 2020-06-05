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荷里活廣場網上直播代購1折起 永安網按摩椅低至31折發售

行政人員版 04:00 2020/06/05

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大家都知黛安鍾意Shopping，所以特別留意邊度有優惠。公關姊妹報料，嚟緊幾個商場同網購平台都會推出唔同嘅精選優惠，仲好有創意㖭。好似荷里活廣場嚟緊會推出《全城Live Shopping Day》網上直播代購，等你可以即時查詢下單兼送貨，大量筍貨仲低至1折！另外，永安旅遊網、太古廣場亦有唔少優惠㗎。

今次荷里活廣場推出嘅優惠相當吸引，將由4大人氣網上直播代購平台店主主播，由下星期一（8日）起一連4個星期，喺場內16間店舖輪流進行直播，唔少貨品以低至1折發售。好似原價$1,897嘅PANDORA指定手鏈，依家只需$189就可以買到；仲有$39嘅Kipling Ellettronico多用途袋、$68嘅Verdee Bamboo Living玻璃霧化香薰機等，認真超值。

此外，父親節快到，即日起至6月21日，透過永安旅遊網或手機APP預訂精選「生活館」禮品即享折扣，原價$28,800嘅指定OTO按摩椅型號，低至31折發售，最平$7,688就有交易！記住手快有手慢無，快啲買番張按摩椅畀爸爸歎下啦！

太古廣場即日起至8月30日都有連串優惠，即日單一堂食消費滿$680以上，即送$130戲院禮券，換領3次後仲有額外$100餐飲禮券；以電子貨幣累積消費滿$500，更可享3小時免費泊車等。

本文轉載自《晴報

OTO按摩椅低至31折發售。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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