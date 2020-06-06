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坪洲慢活社區 藝文自然環島遊

副刊版 2020/06/06

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離島之中，坪洲向來不是遊人首選。就如居民所描述，這個恬靜小島並非為玩樂而設，沒有觀光景點，也沒有旅遊配套，只是一個給人居住的寧靜社區。這卻成為坪洲一個獨特之處，在這面積不足1平方公里的小島之中，發掘出

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欄名 : 本地遊

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