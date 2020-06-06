坪洲慢活社區 藝文自然環島遊 副刊版 2020/06/06 分享： 離島之中，坪洲向來不是遊人首選。就如居民所描述，這個恬靜小島並非為玩樂而設，沒有觀光景點，也沒有旅遊配套，只是一個給人居住的寧靜社區。這卻成為坪洲一個獨特之處，在這面積不足1平方公里的小島之中，發掘出 ... 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 疫情下酒店優惠 着數Package攻略 2020/06/05 疫情下酒店優惠 着數Package攻略 馬哥孛羅香港酒店 房間$1,108送$600餐飲回贈及$200連卡佛禮品卡 2020/06/05 馬哥孛羅香港酒店 房間$1,108送$600餐飲回贈及$200連卡佛禮品卡 城景國際酒店 每晚$750起包午市任食點心或下午茶自助餐2位 2020/06/05 城景國際酒店 每晚$750起包午市任食點心或下午茶自助餐2位 尖沙咀Holiday Inn $1,000入住翻新客房兼享$1,000美食回贈 2020/06/05 尖沙咀Holiday Inn $1,000入住翻新客房兼享$1,000美食回贈 做足準備遊港版大峽谷 賞億萬年風化奇觀 2020/05/30 做足準備遊港版大峽谷 賞億萬年風化奇觀 香港 餐廳 中環 大自然 小店 玩樂 Cafe 渡輪 海灘 單車 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入