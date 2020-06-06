攝影達人新田村路兩度拍得並蒂蓮 香港4大賞荷熱點推介

踏入6月，龍友又為荷花而醉倒了。荷花之美，清麗脫俗，開花期大約只有1個月，一般在5月尾、6月中是花開旺季。香港也有不少荷塘散落於市區和新界鄉野，今次介紹的4個賞荷、拍荷熱點，分別位於新田村路、粉嶺康樂公園、荃灣城門谷公園及香港濕地公園。

不少攝影達人都鍾愛新田村路的荷塘，因長逾100米，空間感大，十分壯觀。攝影師蔡傳達今夏已多番到新田村路荷塘拍攝，他表示今年的荷花比往年更茂盛、燦爛。

並蒂蓮是罕有荷花珍品

他最難忘的是今年兩度拍得並蒂蓮，是罕有的荷花珍品。第1株在5月21日攝得，可惜早前連場大雨，攝後數日再回原處，並蒂蓮已遭打落水中。第2株在6月1日拍得，他笑稱十分幸運。原來並蒂蓮珍貴之處，乃在於只能天生長成，後天無法培育，能自然長成並蒂的機率只有十萬分之一。

達人教路捕捉荷花美態

蔡傳達教路，拍荷花要講究合適時機，從早到晚，荷花都有不同的狀態，花瓣會隨光綫和時間開合，把握光影結合，才能捕捉荷之美態。他在拍攝技巧上，提出了3大貼士：

1.利用長焦鏡頭將背景虛化，就更能突出主體。

2.重複曝光：快、慢速度重複曝光，形成影像實中化虛的特殊效果。

3.雙焦重複曝光：清晰和朦朧的影像交疊，產生更豐富和不尋常的視覺效果。

至於拍攝荷花最理想環境，他有以下3種建議：

1.日出後1小時內拍，因為光綫較柔和，荷花的綫條顯現，艷麗姿態更美。

2.雨中拍：因空氣使花葉更清雅脫俗，更添浪漫。

3.雨後拍：經雨水洗禮後，花葉上水珠晶瑩動人，如有微風更佳，迎風搖擺，產生動與靜的效果。

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新田村路荷塘

位置：在上水和元朗中間

交通：上水鐵路站坐76K巴士到石湖圍下車，步行入新田村路數十米即見。

作者：Elenor

責任編輯：鄺素媚

▲ 長逾100米的新田村路荷塘。（蔡傳達攝）

▲ 清麗荷姿。（蔡傳達攝）

▲ 兩株在新田村路荷塘拍得的並蒂蓮。（蔡傳達攝）

▲ 兩株在新田村路荷塘拍得的並蒂蓮。（蔡傳達攝）

▲ 雨中美態。（蔡傳達攝）