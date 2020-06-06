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本月份焦點新盤

將軍澳SEA TO SKY 提供逾1,400伙商場下半年開業

置業家居 2020/06/06

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長實與港鐵路合作發展的將軍澳日出康城SEA TO SKY（日出康城第VIII期），由3座住宅組成，設1,422伙，主要提供2房至4房單位。項目位置比起屋苑其他期數更為臨海，預料大部分單位可享海景。長實

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欄名 : 封面故事

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