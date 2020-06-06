本月份焦點新盤 將軍澳SEA TO SKY 提供逾1,400伙商場下半年開業 置業家居 2020/06/06 分享： 長實與港鐵路合作發展的將軍澳日出康城SEA TO SKY（日出康城第VIII期），由3座住宅組成，設1,422伙，主要提供2房至4房單位。項目位置比起屋苑其他期數更為臨海，預料大部分單位可享海景。長實 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 6月新盤再大戰 聚焦鐵路物業 今日 6月新盤再大戰 聚焦鐵路物業 沙田大圍站項目 基座大型商場短期內登場 今日 沙田大圍站項目 基座大型商場短期內登場 屯門海皇路項目 先推第1期享屯門南延綫效應 今日 屯門海皇路項目 先推第1期享屯門南延綫效應 唐人新村尚悅‧天城 劃一4房洋房現樓推出 今日 唐人新村尚悅‧天城 劃一4房洋房現樓推出 茶果嶺KOKO HILLS 逾兩成綠化空間2房及3房為主 今日 茶果嶺KOKO HILLS 逾兩成綠化空間2房及3房為主 最新專欄文章 更多 6月新盤再大戰 聚焦鐵路物業 今日 6月新盤再大戰 聚焦鐵路物業 長沙灣海珀 海壇街新晉雙港鐵站之便 今日 長沙灣海珀 海壇街新晉雙港鐵站之便 旺角傲寓 主打細戶吸年輕買家 今日 旺角傲寓 主打細戶吸年輕買家 茶果嶺KOKO HILLS 逾兩成綠化空間2房及3房為主 今日 茶果嶺KOKO HILLS 逾兩成綠化空間2房及3房為主 唐人新村尚悅‧天城 劃一4房洋房現樓推出 今日 唐人新村尚悅‧天城 劃一4房洋房現樓推出 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入