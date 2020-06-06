新地旗下屯門海皇路項目分2期發展，合共提供669伙。第1期涉263伙，第2期涉406伙，兩期均已獲批預售樓花同意書。發展商計劃於6月下旬推售屯門海皇路項目1期，間隔由1房至3房戶。

項目鄰近輕鐵屯門泳池

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