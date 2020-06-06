本月份焦點新盤 唐人新村尚悅‧天城 劃一4房洋房現樓推出 置業家居 2020/06/06 分享： 恒地旗下元朗唐人新村尚悅‧天城，位於屏健里8號，以低密度發展，僅提供16座洋房，以4房開則，單位實用面積約1,700平方呎，發展商早前表示，待批滿意紙後會以現樓形式推出。 項目最大優勢是位處唐人新村，附 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 6月新盤再大戰 聚焦鐵路物業 今日 6月新盤再大戰 聚焦鐵路物業 沙田大圍站項目 基座大型商場短期內登場 今日 沙田大圍站項目 基座大型商場短期內登場 將軍澳SEA TO SKY 提供逾1,400伙商場下半年開業 今日 將軍澳SEA TO SKY 提供逾1,400伙商場下半年開業 屯門海皇路項目 先推第1期享屯門南延綫效應 今日 屯門海皇路項目 先推第1期享屯門南延綫效應 茶果嶺KOKO HILLS 逾兩成綠化空間2房及3房為主 今日 茶果嶺KOKO HILLS 逾兩成綠化空間2房及3房為主 最新專欄文章 更多 6月新盤再大戰 聚焦鐵路物業 今日 6月新盤再大戰 聚焦鐵路物業 長沙灣海珀 海壇街新晉雙港鐵站之便 今日 長沙灣海珀 海壇街新晉雙港鐵站之便 旺角傲寓 主打細戶吸年輕買家 今日 旺角傲寓 主打細戶吸年輕買家 茶果嶺KOKO HILLS 逾兩成綠化空間2房及3房為主 今日 茶果嶺KOKO HILLS 逾兩成綠化空間2房及3房為主 屯門海皇路項目 先推第1期享屯門南延綫效應 今日 屯門海皇路項目 先推第1期享屯門南延綫效應 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入