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本月份焦點新盤

唐人新村尚悅‧天城 劃一4房洋房現樓推出

置業家居 2020/06/06

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恒地旗下元朗唐人新村尚悅‧天城，位於屏健里8號，以低密度發展，僅提供16座洋房，以4房開則，單位實用面積約1,700平方呎，發展商早前表示，待批滿意紙後會以現樓形式推出。

項目最大優勢是位處唐人新村，附

...

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