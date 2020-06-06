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本月份焦點新盤

茶果嶺KOKO HILLS 逾兩成綠化空間2房及3房為主

置業家居 2020/06/06

分享：

會德豐旗下的茶果嶺KOKO HILLS發展項目，共分為3期發展。其中第1期KOKO HILLS設413伙，採1至4房間隔，實用面積約300至1,300平方呎。當中2房及3房單位佔8成，預料逾半數單位可

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欄名 : 封面故事

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