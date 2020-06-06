本月份焦點新盤 茶果嶺KOKO HILLS 逾兩成綠化空間2房及3房為主 置業家居 2020/06/06 分享： 會德豐旗下的茶果嶺KOKO HILLS發展項目，共分為3期發展。其中第1期KOKO HILLS設413伙，採1至4房間隔，實用面積約300至1,300平方呎。當中2房及3房單位佔8成，預料逾半數單位可 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 6月新盤再大戰 聚焦鐵路物業 今日 6月新盤再大戰 聚焦鐵路物業 沙田大圍站項目 基座大型商場短期內登場 今日 沙田大圍站項目 基座大型商場短期內登場 將軍澳SEA TO SKY 提供逾1,400伙商場下半年開業 今日 將軍澳SEA TO SKY 提供逾1,400伙商場下半年開業 屯門海皇路項目 先推第1期享屯門南延綫效應 今日 屯門海皇路項目 先推第1期享屯門南延綫效應 唐人新村尚悅‧天城 劃一4房洋房現樓推出 今日 唐人新村尚悅‧天城 劃一4房洋房現樓推出 最新專欄文章 更多 6月新盤再大戰 聚焦鐵路物業 今日 6月新盤再大戰 聚焦鐵路物業 長沙灣海珀 海壇街新晉雙港鐵站之便 今日 長沙灣海珀 海壇街新晉雙港鐵站之便 旺角傲寓 主打細戶吸年輕買家 今日 旺角傲寓 主打細戶吸年輕買家 唐人新村尚悅‧天城 劃一4房洋房現樓推出 今日 唐人新村尚悅‧天城 劃一4房洋房現樓推出 屯門海皇路項目 先推第1期享屯門南延綫效應 今日 屯門海皇路項目 先推第1期享屯門南延綫效應 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入