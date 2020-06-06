其士與市建局合作發展的旺角傲寓，為單幢式住宅項目，共提供144伙。當中包括46伙開放式單位、88伙1房戶及10伙特色單位。1房單位更佔六成，預期項目吸引小型家庭及新一代年輕買家。項目仍待批預售樓花同意

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