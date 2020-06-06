由德祥地產及市建局合作發展的海珀位於長沙灣海壇街，以單幢式設計，提供76個單位，戶型包括開放式至2房。項目早前已發出銷售委託，市場預期有機會隨時公布樓書並推出市場發售。

海珀坐落於港鐵南昌站及深水埗站之

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