本月份焦點新盤 長沙灣海珀 海壇街新晉雙港鐵站之便 置業家居 2020/06/06 分享： 由德祥地產及市建局合作發展的海珀位於長沙灣海壇街，以單幢式設計，提供76個單位，戶型包括開放式至2房。項目早前已發出銷售委託，市場預期有機會隨時公布樓書並推出市場發售。 海珀坐落於港鐵南昌站及深水埗站之 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 6月新盤再大戰 聚焦鐵路物業 今日 6月新盤再大戰 聚焦鐵路物業 沙田大圍站項目 基座大型商場短期內登場 今日 沙田大圍站項目 基座大型商場短期內登場 將軍澳SEA TO SKY 提供逾1,400伙商場下半年開業 今日 將軍澳SEA TO SKY 提供逾1,400伙商場下半年開業 屯門海皇路項目 先推第1期享屯門南延綫效應 今日 屯門海皇路項目 先推第1期享屯門南延綫效應 唐人新村尚悅‧天城 劃一4房洋房現樓推出 今日 唐人新村尚悅‧天城 劃一4房洋房現樓推出 最新專欄文章 更多 6月新盤再大戰 聚焦鐵路物業 今日 6月新盤再大戰 聚焦鐵路物業 旺角傲寓 主打細戶吸年輕買家 今日 旺角傲寓 主打細戶吸年輕買家 茶果嶺KOKO HILLS 逾兩成綠化空間2房及3房為主 今日 茶果嶺KOKO HILLS 逾兩成綠化空間2房及3房為主 唐人新村尚悅‧天城 劃一4房洋房現樓推出 今日 唐人新村尚悅‧天城 劃一4房洋房現樓推出 屯門海皇路項目 先推第1期享屯門南延綫效應 今日 屯門海皇路項目 先推第1期享屯門南延綫效應 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入