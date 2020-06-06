6月新盤再大戰 聚焦鐵路物業 置業家居 2020/06/06 分享： 上月新盤錄近2,100伙成交，回升至近1年高位，預計本月新盤繼續「多籮籮」，7盤逾3,100伙登場，包括兩個市場焦點的港鐵新盤，大圍站上蓋項目及康城站SEA TO SKY。 發展商5月重拾推盤信心，上月 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 沙田大圍站項目 基座大型商場短期內登場 今日 沙田大圍站項目 基座大型商場短期內登場 將軍澳SEA TO SKY 提供逾1,400伙商場下半年開業 今日 將軍澳SEA TO SKY 提供逾1,400伙商場下半年開業 屯門海皇路項目 先推第1期享屯門南延綫效應 今日 屯門海皇路項目 先推第1期享屯門南延綫效應 唐人新村尚悅‧天城 劃一4房洋房現樓推出 今日 唐人新村尚悅‧天城 劃一4房洋房現樓推出 茶果嶺KOKO HILLS 逾兩成綠化空間2房及3房為主 今日 茶果嶺KOKO HILLS 逾兩成綠化空間2房及3房為主 最新專欄文章 更多 長沙灣海珀 海壇街新晉雙港鐵站之便 今日 長沙灣海珀 海壇街新晉雙港鐵站之便 旺角傲寓 主打細戶吸年輕買家 今日 旺角傲寓 主打細戶吸年輕買家 茶果嶺KOKO HILLS 逾兩成綠化空間2房及3房為主 今日 茶果嶺KOKO HILLS 逾兩成綠化空間2房及3房為主 唐人新村尚悅‧天城 劃一4房洋房現樓推出 今日 唐人新村尚悅‧天城 劃一4房洋房現樓推出 屯門海皇路項目 先推第1期享屯門南延綫效應 今日 屯門海皇路項目 先推第1期享屯門南延綫效應 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入