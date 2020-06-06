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6月新盤再大戰 聚焦鐵路物業

置業家居 2020/06/06

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上月新盤錄近2,100伙成交，回升至近1年高位，預計本月新盤繼續「多籮籮」，7盤逾3,100伙登場，包括兩個市場焦點的港鐵新盤，大圍站上蓋項目及康城站SEA TO SKY。

發展商5月重拾推盤信心，上月

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